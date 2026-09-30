Lâm Đồng kiên quyết chấn chỉnh công tác giải quyết thủ tục hành chính về đất đai

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười kiểm tra việc giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai cho người dân, doanh nghiệp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Nhân Cơ

Mới đây, một số doanh nghiệp, đơn vị và người dân trên địa bàn Lâm Đồng phản ánh công tác giải quyết thủ tục hành chính về lĩnh vực đất đai vẫn còn tồn tại, biểu hiện tiêu cực, nhũng nhiễu.

Nhiều hồ sơ còn tồn đọng, trễ hạn, có hồ sơ tồn đọng nhiều tháng không giải quyết, chưa có kết quả giải quyết cuối cùng. Thực trạng này gây không ít khó khăn, bức xúc cho người dân, doanh nghiệp.

Người dân nộp hồ sơ làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Di Linh. (Ảnh: Nguyễn Nghĩa)

Nhằm thực hiện nghiêm quy định của pháp luật, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, người dân trong giải quyết thủ tục hành chính, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười chỉ đạo việc chấn chỉnh công tác giải quyết thủ tục hành chính về đất đai.

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười trực tiếp trao giấy khai sinh cho người dân xã Nhân Cơ khi lần đầu thực hiện thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công địa phương

Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười yêu cầu Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường, Chủ tịch UBND các xã, phường, đặc khu Phú Quý khẩn trương chỉ đạo chấn chỉnh và tăng cường kiểm tra, giám sát các phòng, ban, đơn vị trực thuộc trong việc giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính về đất đai của người dân, doanh nghiệp.

Trong đó, các địa phương đặc biệt chú trọng tới vai trò của các đơn vị trực tiếp giải quyết thủ tục, hồ sơ, chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai trên địa bàn.

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười chỉ đạo việc kiên quyết chấn chỉnh công tác giải quyết thủ tục hành chính về đất đai

Các địa phương, đơn vị có kế hoạch tự kiểm tra, rà soát để xử lý dứt điểm hồ sơ đã quá hạn nhưng chưa được xử lý. Đối với danh mục hồ sơ đến ngày 22/9/2026 đã quá hạn nhưng chưa xử lý, các đơn vị, địa phương khẩn trương báo cáo về UBND tỉnh. Đối với từng hồ sơ cụ thể phải báo cáo rõ nguyên nhân tồn đọng, cũng như hướng xử lý. Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười

Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười lưu ý, trên cơ sở báo cáo, rà soát của Sở Nông nghiệp và Môi trường, UBND xã, phường, Đặc khu Phú Quý đề nghị Thường trực Đảng ủy UBND tỉnh chỉ đạo việc kiểm tra, giám sát, thực thi nhiệm vụ này.

Lực lượng tình nguyện viên được tăng cường hỗ trợ người dân làm thủ tục đất đai tại xã Di Linh. (Ảnh: Nguyễn Nghĩa)

Trong đó, đặc biệt chú ý đối với tổ chức Đảng và đảng viên ngành nông nghiệp và môi trường trong lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện giải quyết thủ tục hành chính về đất đai cho người dân, doanh nghiệp.

Văn phòng UBND tỉnh chủ trì phối hợp với Sở Nội vụ, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Thanh tra tỉnh, các cơ quan liên quan thành lập tổ công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ này.

Đặc biệt, các tổ chú trọng kiểm tra việc thực thi của người đứng đầu, cấp phó người đứng đầu, cán bộ, công chức, viên chức thực hiện giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính về đất đai cho người dân, doanh nghiệp tại một số đơn vị, địa phương.

Căn cứ vào kết quả kiểm tra, giám sát quá trình thực thi nhiệm vụ, các cơ quan, đơn vị chủ động báo cáo, đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét, xử lý trách nhiệm các tổ chức, cá nhân có liên quan để xảy ra các vi phạm.