Hà Nội đẩy nhanh hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai

Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội thông tin, đến ngày 14-9-2026, toàn thành phố có 4.923.484 thửa đất cần xây dựng, hoàn thiện cơ sở dữ liệu; đã cập nhật 3.481.153 thửa đất vào cơ sở dữ liệu. Trong số này, 3.305.360 thửa đất đã được đối khớp với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, đạt 95%; 3.255.202 thửa đất có hồ sơ quét, đạt 94%; 2.778.233 thửa đất có thuộc tính và được liên kết không gian, đạt 80%.

Để đẩy nhanh tiến độ, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã tham mưu UBND thành phố ban hành Kế hoạch số 111/KH-UBND ngày 18-3-2026; đồng thời ban hành các Kế hoạch chuyên đề số 54/KH-SNNMT ngày 20-3-2026, 125/KH-SNNMT ngày 1-7-2026 và 140/KH-SNNMT ngày 29-7-2026, tập trung vào đo đạc, đăng ký đất đai, lập hồ sơ địa chính và hoàn thiện Cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai.

Thời gian tới, thành phố tiếp tục rà soát, chuẩn hóa, làm sạch và bổ sung thông tin đối với số dữ liệu còn thiếu; đẩy nhanh việc hoàn thiện hồ sơ địa chính, đối khớp dữ liệu đất đai với dữ liệu dân cư, nâng tỷ lệ các thửa đất đạt tiêu chí “đúng - đủ - sạch - sống”; tiếp tục chia sẻ, kết nối dữ liệu với các sở, ngành và chính quyền địa phương để khai thác, phục vụ giải quyết thủ tục hành chính, cấp giấy chứng nhận, giải phóng mặt bằng, quản lý đất đai, phát triển kinh tế số và xây dựng chính quyền số.