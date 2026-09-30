TP. Hồ Chí Minh: Giá khởi điểm cho thuê ngắn hạn 10 khu đất

Một khu đất trống dọc tuyến Quốc lộ 1K thuộc địa bàn phường Đông Hòa. Ảnh: Quang Phương (ảnh chỉ mang tính minh họa)

Theo đó, tại Quyết định số 6302/QĐ-UBND, UBND TP. Hồ Chí Minh phê duyệt đơn giá khởi điểm cho thuê ngắn hạn đối 10 khu đất phân bố tại các phường Thủ Dầu Một, Đông Hòa, Bến Cát, Phú An, Tân Đông Hiệp và Tân Uyên do Chi nhánh Trung tâm Phát triển quỹ đất (PTQĐ) khu vực Bình Dương quản lý.

Cụ thể, tại phường Thủ Dầu Một có 4 khu đất với tổng diện tích hơn 54.348m2 được cho thuê với mục đích đất thương mại, dịch vụ (TM-DV). Gồm: Khu đất thu hồi để thực hiện dự án khu vực Thành ủy – UBND TP. Thủ Dầu Một (cũ) với diện tích hơn 31.925m2, thời hạn thuê 2 năm, đơn giá khởi điểm 109.730 đồng/m2/năm; Khu đất thu hồi của Công ty Xăng dầu Sông Bé - TNHH Một thành viên có diện tích 111m2, thời hạn cho thuê 5 năm, đơn giá khởi điểm 402.600 đồng/m2/năm; Khu đất diện tích hơn 13.326 m2 có thời hạn cho thuê 5 năm, đơn giá 91.840 đồng/m2/năm; khu nhà kho của Tổng Công ty 3/2, diện tích hơn 8.985,5m2, thời hạn thuê 2 năm, đơn giá 255.000 đồng/m2/năm.

Tại phường Đông Hòa, có 2 khu đất với tổng diện tích hơn 22.035m2, được cho thuê với mục đích đất TM-DV: Khu đất do Công ty TNHH MTV Đầu tư và Quản lý dự án Bình Dương quản lý tại Khu phố Tây B có diện tích hơn 13.732m2, thời hạn cho thuê 5 năm, đơn giá khởi điểm 203.500 đồng/m2/năm; khu đất tại Khu phố Đông A có diện tích 8.303m2, thời hạn cho thuê 5 năm, đơn giá 98.000 đồng/m2/năm.

Một khu đất trống dọc tuyến đường Mỹ Phước - Tân Vạn, địa bàn phường Đông Hòa. Ảnh: Quang Phương (ảnh chỉ mang tính minh họa)

Phường Bến Cát, Nhà nước cho thuê khu đất thu hồi của Công ty Cổ phần Vật liệu và Xây dựng Bình Dương có diện tích hơn 57.396m2, được xác định mục đích cho thuê là đất nông nghiệp (đất trồng cây hàng năm, đất nuôi trồng thủy sản), thời hạn 2 năm, đơn giá khởi điểm 2.303 đồng/m2/năm.

Phường Phú An có khu đất thu hồi của Công ty TNHH MTV Cà phê - Ca cao tháng 10 có diện tích hơn 7.375m2, cho thuê với mục đích đất TM-DV, thời hạn 5 năm, đơn giá khởi điểm 20.893 đồng/m2/năm.

Phường Tân Đông Hiệp cho thuê khu đất thu hồi của Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương (Công ty KS-XD Bình Dương) có diện tích hơn 297.785m2, mục đích cho thuê đất nông nghiệp (đất trồng cây hàng năm, đất nuôi trồng thủy sản), thời hạn 5 năm, đơn giá khởi điểm 4.904 đồng/m2/năm.

Phường Tân Uyên cho thuê khu đất thu hồi của Công ty KS-XD Bình Dương có diện tích 157.051m2, mục đích cho thuê đất nông nghiệp (đất trồng cây hàng năm, đất nuôi trồng thủy sản), thời hạn 5 năm, đơn giá khởi điểm 2.482 đồng/m2/năm.

UBND TP. Hồ Chí Minh giao các đơn vị liên quan trước khi cho thuê phải rà soát tình trạng pháp lý của từng khu đất. Ảnh: Quang Phương

UBND TP. Hồ Chí Minh giao Trung tâm PTQĐ TP. Hồ Chí Minh và Chi nhánh Trung tâm PTQĐ khu vực Bình Dương chịu trách nhiệm về tính chính xác của thông tin, số liệu, diện tích, vị trí, hiện trạng, mục đích, thời hạn và đơn giá khởi điểm của từng khu đất; tổ chức cho thuê ngắn hạn đúng trình tự, thủ tục, đối tượng, mục đích và thời hạn theo quy định.

Trước khi tổ chức cho thuê, các đơn vị phải rà soát tình trạng pháp lý, hiện trạng quản lý, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất (SDĐ), kế hoạch đấu giá quyền SDĐ, kế hoạch thu hồi đất… Hợp đồng cho thuê phải quy định cụ thể việc chấm dứt hợp đồng, bàn giao lại đất và tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước có quyết định thu hồi đất hoặc triển khai dự án, phương án đấu giá, bố trí SDĐ; không để phát sinh quyền, lợi ích hoặc nghĩa vụ bồi thường, hỗ trợ trái quy định pháp luật.