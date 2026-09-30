Thống nhất phương án tháo gỡ vướng mắc tại các điểm sạt lở thuộc gói thầu XL-10 trên địa bàn xã Mỏ Vàng

Quang cảnh buổi làm việc.

Đồng chí Đỗ Cao Quyền - Chủ tịch UBND xã Mỏ Vàng chủ trì buổi làm việc với sự tham dự của đại diện các cơ quan, đơn vị thi công, đại diện các thôn và các hộ dân bị ảnh hưởng.

Trong quá trình thi công dự án kết hợp với ảnh hưởng của bão số 9, số 10 năm 2025, tại một số khu vực trên địa bàn xã Mỏ Vàng đã xảy ra sạt trượt mái taluy dương ngoài phạm vi thu hồi đất, làm biến đổi hiện trạng đất sản xuất, đất, nhà ở và ảnh hưởng trực tiếp đến sinh hoạt của người dân.

Qua rà soát, UBND xã Mỏ Vàng xác định có 8 vị trí bị ảnh hưởng với khoảng 50 thửa đất và 43 hộ được đề xuất xem xét hỗ trợ. Đặc biệt, hộ ông Đặng Nho Hiến và hộ ông Đặng Văn Ba (thôn Khe Hóp) phải sơ tán khẩn cấp do nền nhà treo cao từ 20 đến 22 m so với mặt đường, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn lớn.

Đại biểu và các hộ dân bị ảnh hưởng tham gia buổi làm việc.

Tình trạng vướng mắc kéo dài trong cơ chế hỗ trợ khiến một số hộ dân chưa đồng thuận, thậm chí cản trở việc dọn dẹp, khắc phục thi công tại vị trí Km26+200 và một số điểm khác.

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND xã Mỏ Vàng Đỗ Cao Quyền đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan sớm thống nhất phương án xử lý, giải quyết dứt điểm các tồn tại. Điều này nhằm bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của Nhân dân, đồng thời tạo cơ sở để địa phương tuyên truyền, vận động người dân phối hợp, bàn giao mặt bằng và không cản trở thi công.

Đại diện các thôn và hộ dân bị ảnh hưởng phản ánh quá trình thi công cùng tình trạng sạt lở đã làm thay đổi hiện trạng đất đai, tác động tiêu cực đến diện tích canh tác, tài sản, đời sống và việc đi lại. Trước nguy cơ sạt lở tiếp diễn, người dân đề nghị các cơ quan chức năng khẩn trương kiểm tra, đánh giá cụ thể mức độ thiệt hại từng vị trí để sớm có phương án xử lý, hỗ trợ theo quy định. Đồng thời, mong muốn sớm được thông tin rõ ràng về phương án và lộ trình giải quyết để chủ động ổn định cuộc sống.

Tại buổi làm việc, ông Trần Nhật Phong - Phó Giám đốc Ban Điều hành (đại diện Ban Quản lý dự án 2) và đại diện Sở Xây dựng tỉnh Lào Cai nhận định các điểm sạt lở phát sinh ngoài phạm vi thu hồi đất do ảnh hưởng của thiên tai. Căn cứ các quy định hiện hành, các vị trí này cần được xem xét, giải quyết theo quy định về khắc phục hậu quả thiên tai trong lĩnh vực đường bộ thay vì thực hiện thu hồi mặt bằng bổ sung.

Các bên tham dự đã đi đến thống nhất, Ban Quản lý dự án 2 sẽ cử lực lượng kiểm tra cụ thể 8 vị trí sạt lở lớn trước ngày 10/10/2026, đồng thời tiếp tục phối hợp với UBND xã Mỏ Vàng rà soát các điểm phát sinh khác để xây dựng phương án xử lý phù hợp.

Ban Quản lý dự án 2 và các đơn vị liên quan thống nhất kiến nghị Bộ Xây dựng và UBND tỉnh Lào Cai xem xét áp dụng quy định khắc phục hậu quả thiên tai cho các vị trí sạt lở ngoài phạm vi thu hồi, đồng thời đề xuất cơ chế hỗ trợ riêng đối với trường hợp 2 hộ dân bị ảnh hưởng nghiêm trọng tại thôn Khe Hóp. Bên cạnh đó, chủ đầu tư sẽ chỉ đạo nhà thầu khẩn trương kiểm tra, khôi phục tuyến đường dân sinh Khe Cam - Khe Trầu lên Thủy điện Thác Cá 1 và tuyến đường Khe Cảnh để bảo đảm đi lại, sinh hoạt cho Nhân dân.

Chính quyền xã Mỏ Vàng cam kết tiếp tục tuyên truyền, vận động người dân đồng thuận, phối hợp với nhà thầu trong quá trình khắc phục hiện trường, ưu tiên bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của Nhân dân và tiến độ thực hiện dự án.