Bờ kè thi công chậm do thiếu… đá!

Công đoạn hoàn thiện thân bờ kè thi công chậm do thiếu nguồn nguyên liệu đá hộc.

- Là đoạn kè bờ sông Thu Bồn qua thôn An Thạnh (xã Thu Bồn, TP Đà Nẵng) đó NXD. Cuối tháng 10-2025, mưa lớn kéo dài khiến nước sông Thu Bồn dâng cao, dòng chảy xiết, gây xói lở nghiêm trọng bờ sông qua khu dân cư. Hàng chục ngôi nhà chỉ cách mép bờ sông một con đường bê-tông rộng chừng 6m, đang đứng trước nguy cơ bị đe dọa. Trước tình hình cấp bách, các lực lượng và người dân địa phương đã khẩn trương dùng bao cát đắp kè tạm, hạn chế sạt lở, bảo vệ nhà cửa cho bà con.

- Vậy thì phải sớm xây dựng bờ kè kiên cố, chớ để người dân cứ nơm nớp lo sạt lở mỗi khi mưa lớn, nước lên chớ Tư?

- Tháng 11-2025, UBND TP Đà Nẵng đã ban hành quyết định công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai đối với tình trạng sạt lở bờ sông Thu Bồn tại khu vực nói trên. Đến tháng 4-2026, UBND xã Thu Bồn phê duyệt dự án kè chống sạt lở khẩn cấp với tổng chiều dài hơn 300m. Công trình được kỳ vọng sẽ gia cố bờ sông, hạn chế xói lở, bảo vệ khu dân cư, giúp người dân an tâm sinh sống, nhất là trong mùa mưa lũ.

- Tiến độ công trình ra sao rồi Ba?

- Hiện tại, nhà thầu đã thi công hoàn thành phần kè đá chân bờ, đắp đất thân kè. Tuy nhiên, đến công đoạn kè đá gia cố thân bờ thì tiến độ lại chậm. Công trình chưa hoàn thiện khiến người dân không khỏi lo lắng, bởi nếu mưa lớn kéo dài, nước sông tiếp tục dâng cao, nguy cơ xói lở vẫn còn đó.

- Chủ đầu tư nói sao về việc này?

- Lãnh đạo Trung tâm Cung ứng dịch vụ sự nghiệp công xã Thu Bồn cho biết, công trình có kết cấu chủ yếu gồm đất đắp, đá hộc, kết hợp thảm rọ đá mạ kẽm tại mái, thân và chân kè nhằm tăng khả năng bảo vệ bờ sông. Thời gian thi công bờ kè trong 6 tháng, hoàn thành trước Tết. Suốt mấy tháng qua, nhà thầu tập trung thi công, đã hoàn thành phần móng, đấp đất thân bờ bè. Ngoài ra, nhà thầu mở rộng bờ kè thêm hơn 5m, gia cố bằng đất nhằm tăng khả năng chống chịu với dòng nước chảy xiết, hạn chế tình trạng xói lở. Tuy nhiên, việc cung ứng đá hộc hiện gặp khó khăn do nguồn nguyên liệu khan hiếm, ảnh hưởng đến tiến độ. Trung tâm đã đề nghị nhà thầu khẩn trương tìm kiếm nguồn cung đá hộc, đẩy nhanh thi công, sớm hoàn thiện công trình đảm bảo đúng tiến độ.

- NXD thiết nghĩ, trước nỗi lo chính đáng của người dân, chủ đầu tư và nhà thầu thi công cần khẩn trương tìm giải pháp bảo đảm nguồn đá, hoàn thiện các hạng mục còn lại để người dân an tâm trong mùa mưa.