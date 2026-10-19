Tìm thấy 2 hài cốt liệt sĩ tại xã Ô Lâm, An Giang

Tại khu vực ấp Phước Bình, xã Ô Lâm, cán bộ, chiến sĩ Đội K93 khẩn trương triển khai công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Trong ngày 19/10, đơn vị tiếp tục phát hiện, quy tập được 2 hài cốt liệt sĩ, nâng tổng số hài cốt liệt sĩ được tìm thấy tại khu vực xã Ô Lâm lên 16 hài cốt liệt sĩ.

Đội K93 đã tổ chức khảo sát, xác minh, khoanh vùng và triển khai lực lượng tìm kiếm. Ảnh: Phương Vũ

Đây là khu vực được xác định từng có nghĩa trang trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, giai đoạn từ năm 1966 đến năm 1973, theo thông tin do các cựu chiến binh và người dân địa phương cung cấp. Trên cơ sở đó, Đội K93 đã tổ chức khảo sát, xác minh, khoanh vùng và triển khai lực lượng tìm kiếm. Mặc dù trải qua nhiều thập kỷ, địa hình, địa vật có nhiều thay đổi, song với tinh thần trách nhiệm và quyết tâm cao, cán bộ, chiến sĩ đơn vị vẫn kiên trì tìm kiếm, với mong muốn sớm đưa các liệt sĩ trở về với đất mẹ.

Tính từ đầu giai đoạn XXVI đến ngày 19/10/2026, Đội K93 đã tìm kiếm, quy tập được 68 hài cốt liệt sĩ, trong đó 29 hài cốt liệt sĩ trên địa bàn tỉnh An Giang và 39 hài cốt liệt sĩ tại Campuchia. Đặc biệt, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, đơn vị đã tìm kiếm, quy tập được hài cốt liệt sĩ Nguyễn Văn Minh tại xã Nhơn Hội, tỉnh An Giang.

Kết quả tìm kiếm của Đội K93 cùng với Đội K92 đã nâng tổng số hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập trong giai đoạn XXVI lên 161 hài cốt liệt sĩ. Lũy kế trong Chiến dịch 500 ngày đêm, các lực lượng thuộc Ban Chỉ đạo 515 tỉnh An Giang đã tìm kiếm, quy tập được 331/410 hài cốt liệt sĩ, đạt 80,73% chỉ tiêu toàn chiến dịch; đồng thời vượt 79 hài cốt liệt sĩ so với chỉ tiêu năm 2026.

Mỗi hài cốt liệt sĩ được tìm thấy không chỉ là kết quả của những ngày tháng kiên trì tìm kiếm mà còn là sự tiếp nối trách nhiệm thiêng liêng của thế hệ hôm nay đối với những người đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Với tinh thần “Còn thông tin về liệt sĩ, còn tổ chức tìm kiếm, quy tập”, cán bộ, chiến sĩ Đội K93 tiếp tục nỗ lực thực hiện nhiệm vụ, góp phần đẩy nhanh tiến độ Chiến dịch 500 ngày đêm, đưa các anh hùng liệt sĩ trở về trong vòng tay quê hương, đồng đội và gia đình.