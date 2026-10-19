Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm Viện Nghiên cứu Niels Bohr của Đại học Copenhagen

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Nhà Vua Đan Mạch Frederik X thăm Viện nghiên cứu Niels Bohr, thuộc Đại học Copenhagen. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Theo Đặc phái viên TTXVN, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Vương quốc Đan Mạch, chiều 19/10 (giờ địa phương), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến thăm Viện Nghiên cứu Niels Bohr, Đại học Copenhagen (Đan Mạch).

Cùng đi có Nhà vua Vương quốc Đan Mạch Frederik X.

Tại đây, ông Joachim Mathiesen, Giám đốc Viện Nghiên cứu Niels Bohr, đã phát biểu chào mừng và giới thiệu khái quát lịch sử và các hoạt động nghiên cứu của Viện cho thấy, đây là trung tâm nghiên cứu vật lý hàng đầu của Đại học Copenhagen, nổi tiếng với những đóng góp nền tảng cho vật lý nguyên tử, cơ học lượng tử; hiện tập trung nghiên cứu các lĩnh vực khoa học mũi nhọn như công nghệ lượng tử, vật lý hạt và thiên văn học.

Viện được thành lập năm 1921 theo sáng kiến của nhà vật lý nổi tiếng Đan Mạch Niels Bohr, ban đầu mang tên Viện Vật lý lý thuyết thuộc Đại học Copenhagen.

Trong thập niên 1920-1930, Viện trở thành trung tâm hàng đầu thế giới về vật lý nguyên tử và cơ học lượng tử. Năm 1965, Viện chính thức mang tên Niels Bohr.

Viện Niels Bohr là đơn vị nghiên cứu và đào tạo vật lý của Đại học Copenhagen, có thế mạnh về vật lý lượng tử, vật lý hạt, thiên văn học, khí hậu-địa vật lý và lý sinh; hiện là một trong những trung tâm nghiên cứu vật lý quan trọng của Bắc Âu.

Viện là đơn vị đi đầu của Đại học Copenhagen trong hợp tác khoa học với Việt Nam, trọng tâm là kết nối nghiên cứu, trao đổi học thuật và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

Tháng 7/2025, Học viện Quốc tế Niels Bohr (NBIA) ký Biên bản ghi nhớ với Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục liên ngành (ICISE) tại Quy Nhơn, thống nhất thúc đẩy trao đổi nhà khoa học, phối hợp nghiên cứu, tổ chức hội nghị, hội thảo và các chương trình đào tạo nghiên cứu sinh; dự kiến triển khai các hoạt động khoa học chung tại ICISE trong năm 2026, qua đó tăng cường kết nối giữa giới nghiên cứu Đan Mạch, Việt Nam và khu vực Đông Nam Á.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã đi thăm Phòng thí nghiệm Điện toán lượng tử và Phòng thí nghiệm Chế tạo công nghệ lượng tử thuộc Viện Nghiên cứu Niels Bohr./.