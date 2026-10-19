Sụt lún đất ở Đức Cơ: Cảnh báo nguy hiểm, xây dựng phương án di dời dân

Clip hiện trường đất nứt toác, sạt lở tại xã Đức Cơ.

Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai vừa có văn bản hướng dẫn xử lý tình trạng nứt, sụt lún, sạt trượt đất tại thôn Chư Ty 4, xã Đức Cơ.

Theo đó, Sở thống nhất với các biện pháp UBND xã Đức Cơ đã triển khai, đồng thời đề nghị địa phương tiếp tục khoanh vùng, cắm mốc, đặt biển cảnh báo và rào chắn tại các vị trí nguy hiểm, nhất là khu vực sát khe suối và các tuyến đường tiếp cận khu sản xuất. Người dân, phương tiện không được đi vào khu vực có khe nứt, sụt hạ trong và ngay sau khi xảy ra mưa lớn.

Những vết nứt toác và sâu.

Sở cũng yêu cầu không san lấp khe nứt, đào đất, tập kết vật liệu hoặc đưa máy móc, thiết bị nặng vào khu vực bị ảnh hưởng; không tự ý đào cắt mái đất, tạo dòng chảy mới. Các vị trí đường ống tưới bị rò rỉ cần được kiểm tra, khắc phục để tránh nước tập trung chảy vào khe nứt.

Những vị trí sạt lở, cuốn trôi cây trồng của người dân.

Địa phương phải rà soát số hộ dân, nhân khẩu, nhà ở và công trình hạ tầng nằm trong, liền kề phạm vi ảnh hưởng; xây dựng phương án di dời người và tài sản đến nơi an toàn. Việc theo dõi, đo đạc chiều rộng, chiều dài vết nứt, mức độ sụt hạ cần được thực hiện thường xuyên, đặc biệt sau mỗi đợt mưa. Khi xuất hiện dấu hiệu bất thường, phải kịp thời báo cáo cơ quan chuyên môn.

Đối với đề xuất khảo sát địa chất, khoan thăm dò, xác định mặt trượt, chiều sâu và phạm vi khối đất mất ổn định, Sở đề nghị UBND xã Đức Cơ chủ động phối hợp với Sở Công Thương để triển khai. Sở Nông nghiệp và Môi trường sẽ phối hợp các đơn vị liên quan kiểm tra thực tế hiện trường trong quá trình khảo sát, đánh giá.

Các vị trí đất nứt, sạt lở tại xã Đức Cơ phần lớn nằm trong đất rẫy của dân.

Như CAO đã phản ánh, sau những đợt mưa lớn kéo dài, tại thông Chư Ty 4, xã Đức Cơ, tỉnh Gia Lai xuất hiện hàng loạt vết nứt, sụt lún, sạt trượt. Đáng lo ngại, những vết nứt kéo dài hàng trăm mét, có nơi sâu hơn 1m, nằm gần khe suối và không xa đường đi, nhà dân.