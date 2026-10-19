Phụ nữ Đặc khu Trường Sa trong tình yêu thương, sẻ chia

Các hoạt động được tổ chức trang trọng, ấm áp, thể hiện sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của UBND Đặc khu Trường Sa và tình cảm, sự sẻ chia, động viên của cán bộ, chiến sĩ đối với hội viên phụ nữ đang sinh sống, công tác nơi biển đảo tiền tiêu của Tổ quốc.

Phụ nữ đảo Đá Tây ôn lại truyền thống của phụ nữ Việt Nam.

Thời gian qua, UBND Đặc khu Trường Sa luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức các hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho phụ nữ và các gia đình trên đảo; tạo điều kiện để chị em phát huy vai trò, trách nhiệm trong xây dựng gia đình hạnh phúc, tham gia các hoạt động cộng đồng, góp phần xây dựng Đặc khu Trường Sa ngày càng vững mạnh.

Cùng với đó, cán bộ, chiến sĩ trên các đảo luôn dành sự quan tâm, chia sẻ, động viên thiết thực, giúp chị em vơi bớt khó khăn, thêm gắn bó với biển đảo, yên tâm lao động, công tác và xây dựng cuộc sống.

Tiết mục văn nghệ do các chiến sĩ đảo Sinh Tồn gửi tặng phụ nữ nhân ngày 20/10.

Tiết mục văn nghệ của các cháu thiếu nhi đảo Trường Sa chúc mừng các mẹ.

Tiết mục văn nghệ do các chiến sĩ đảo Trường Sa gửi tặng phụ nữ nhân ngày 20/10

Tại buổi gặp mặt, chị em phụ nữ trên các đảo ôn lại truyền thống 96 năm xây dựng trưởng thành và phát triển của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, nghe thư chúc mừng của Chủ tịch UBND Đặc khu Trường Sa nhân kỷ niệm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; thưởng thức các tiết mục văn nghệ do cán bộ, chiến sĩ, các cháu thiếu nhi trên đảo và hội viên phụ nữ biểu diễn. Chỉ huy các đảo tặng quà, phát biểu chúc mừng, động viên chị em tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam, tích cực vun đắp gia đình hạnh phúc, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, đoàn kết, nghĩa tình trên đảo.

Trong thư chúc mừng, Chủ tịch UBND Đặc khu Trường Sa nhấn mạnh: “Nhân dịp này, tôi trân trọng ghi nhận và biểu dương những đóng góp, sự tận tâm và tinh thần trách nhiệm của các thế hệ phụ nữ đã và đang đồng hành cùng sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển Đặc khu Trường Sa.

Tin tưởng rằng, với truyền thống tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam, các chị em sẽ tiếp tục phát huy phẩm chất “Anh hùng – Bất khuất – Trung hậu – Đảm đang”, luôn đoàn kết, sáng tạo, vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, góp phần xây dựng cuộc sống trên đảo ngày càng ấm áp, nghĩa tình”.

Phụ nữ đảo Sinh Tồn quét dọn vệ sinh khu dân cư.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, đại diện hội viên phụ nữ bày tỏ niềm vui, xúc động trước sự quan tâm của lãnh đạo Đặc khu, chỉ huy các đảo và tình cảm của cán bộ, chiến sĩ.

Chị em khẳng định sẽ tiếp tục đoàn kết, chủ động khắc phục khó khăn, tích cực lao động, chăm lo gia đình, nuôi dạy con tốt, tham gia các phong trào thi đua và hoạt động xã hội, góp sức xây dựng Đặc khu Trường Sa ngày càng xanh, sạch, đẹp, bình yên.

Cán bộ, chiến sĩ, các lực lượng trên đảo Trường Sa tặng hoa chúc mừng phụ nữ trên đảo.

Buổi gặp mặt không chỉ là dịp ôn lại truyền thống vẻ vang của phụ nữ Việt Nam mà còn góp phần thắt chặt tình đoàn kết quân dân, lan tỏa sự quan tâm, sẻ chia giữa cán bộ, chiến sĩ với phụ nữ và các gia đình trên đảo.

Qua đó, tiếp thêm động lực để chị em vững tin gắn bó với biển đảo, cùng quân và dân Đặc khu Trường Sa xây dựng cuộc sống ngày càng tốt đẹp, chung sức bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.