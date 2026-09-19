Bộ đội Biên phòng TP Huế cùng dân thu hoạch lúa nơi biên giới

Những thửa ruộng ở Cưr Xo nằm giữa các sườn đồi, đường xuống nhỏ hẹp, nhiều đoạn dốc và trơn trượt. Khi lúa chín, người dân chủ yếu phải thu hoạch bằng sức người.

Nắm tình hình những hộ khó khăn về nhân lực, Đồn Biên phòng Cửa khẩu A Đớt phân công cán bộ, chiến sĩ xuống đồng cùng bà con. Người gặt, người bó lúa, người vận chuyển lên bờ. Ruộng lầy, bùn đất bám đầy chân, nhưng từng công đoạn vẫn được khẩn trương thực hiện để lúa được thu hoạch, vận chuyển về nhà.

Gặt đến đâu, lúa được Bộ đội Biên phòng đưa về điểm tập kết, tuốt ngay tại đó. Người đưa lúa vào máy, người thu gom, làm sạch, người đóng bao. Các công đoạn được thực hiện liên tục, những bao thóc lần lượt được chuyển về nhà. Với những hộ thiếu nhân lực, sự có mặt của cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng giúp việc thu hoạch, vận chuyển lúa thuận lợi hơn.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu A Đớt cùng lực lượng địa phương giúp người dân thu hoạch lúa.

Cán bộ, chiến sĩ và người dân dùng liềm cắt những khóm lúa bị gãy đổ.

Người dân chuyển những bó lúa vừa gặt để cán bộ, chiến sĩ chuyển lên bờ.

Cán bộ, chiến sĩ chuyển lúa từ ruộng lên bờ.

Những bó lúa sau khi thu hoạch được tập kết trên bờ ruộng để tuốt.

Cán bộ, chiến sĩ và người dân tuốt lúa bằng máy tại điểm tập kết.

Thu gom, đóng thóc vào bao sau khi tuốt.

Những bao thóc được Bộ đội Biên phòng vận chuyển về nhà người dân.