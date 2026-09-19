Bộ đội Biên phòng TP Huế cùng dân thu hoạch lúa nơi biên giới
Địa hình đồi dốc, ruộng lúa nằm rải rác khiến việc đưa máy móc vào thu hoạch ở Cưr Xo (cụm dân cư thuộc thôn Hương Lâm, xã A Lưới 4, TP Huế) gặp nhiều khó khăn. Tranh thủ ngày cuối tuần, thời tiết thuận lợi, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu A Đớt (Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP Huế) cùng lực lượng dân quân, an ninh trật tự địa phương xuống đồng hỗ trợ người dân thu hoạch lúa trong chương trình “Ngày về thôn bản”.
Những thửa ruộng ở Cưr Xo nằm giữa các sườn đồi, đường xuống nhỏ hẹp, nhiều đoạn dốc và trơn trượt. Khi lúa chín, người dân chủ yếu phải thu hoạch bằng sức người.
Nắm tình hình những hộ khó khăn về nhân lực, Đồn Biên phòng Cửa khẩu A Đớt phân công cán bộ, chiến sĩ xuống đồng cùng bà con. Người gặt, người bó lúa, người vận chuyển lên bờ. Ruộng lầy, bùn đất bám đầy chân, nhưng từng công đoạn vẫn được khẩn trương thực hiện để lúa được thu hoạch, vận chuyển về nhà.
Gặt đến đâu, lúa được Bộ đội Biên phòng đưa về điểm tập kết, tuốt ngay tại đó. Người đưa lúa vào máy, người thu gom, làm sạch, người đóng bao. Các công đoạn được thực hiện liên tục, những bao thóc lần lượt được chuyển về nhà. Với những hộ thiếu nhân lực, sự có mặt của cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng giúp việc thu hoạch, vận chuyển lúa thuận lợi hơn.
Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/nuoi-duong-van-hoa-bo-doi-cu-ho/bo-doi-bien-phong-tp-hue-cung-dan-thu-hoach-lua-noi-bien-gioi-1057559