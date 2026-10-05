Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự Chương trình 'Kết nối yêu thương'

Cùng dự chương trình có: Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; bà Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam.

Cùng dự có các Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng; lãnh đạo các ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương và một số địa phương…

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và các đại biểu dự Chương trình “Kết nối yêu thương”. Ảnh: THẮNG HIẾU

Đây là chương trình hết sức ý nghĩa, được tổ chức vào dịp kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20-10-1930/20-10-2026) và Ngày Phụ nữ Việt Nam 20-10. Chương trình là hoạt động cụ thể triển khai kế hoạch của Đảng ủy Công an Trung ương về thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh, an toàn gắn với an sinh xã hội, hỗ trợ người yếu thế, phục vụ xây dựng, phát triển đất nước giai đoạn 2026-2030.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và các đại biểu dự Chương trình “Kết nối yêu thương”. Ảnh: THẮNG HIẾU

Qua rà soát, thống kê ban đầu, cả nước có trên 30.000 trường hợp phụ nữ và trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo cần được quan tâm, hỗ trợ.

Từ thực tế đó, Chương trình hướng tới kết nối sự quan tâm, trách nhiệm và nguồn lực của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân và cộng đồng để cùng sẻ chia với những trường hợp thực sự cần được hỗ trợ.

Việc vận động, tiếp nhận, quản lý, phân phối và sử dụng nguồn đóng góp tự nguyện được thực hiện theo quy định của pháp luật, trong đó có Nghị định số 93/2021/NĐ-CP ngày 27-10-2021 của Chính phủ về vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng các nguồn đóng góp tự nguyện hỗ trợ khắc phục khó khăn do thiên tai, dịch bệnh, sự cố; hỗ trợ bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo.

Nguồn đóng góp tự nguyện vận động thông qua Chương trình tập trung hỗ trợ phụ nữ và trẻ em bị bệnh hiểm nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, được tiếp nhận thông qua tài khoản của Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam.

Việc xem xét hỗ trợ được thực hiện theo từng trường hợp cụ thể, trên cơ sở hồ sơ, xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh về tình trạng bệnh và xác nhận của chính quyền địa phương về hoàn cảnh thực tế. Mức hỗ trợ được xem xét phù hợp với nguồn lực vận động được và hoàn cảnh thực tế của từng trường hợp. Bộ Công an và Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phối hợp rà soát đối tượng, quản lý, sử dụng nguồn lực và công khai kết quả theo quy định, bảo đảm đúng mục đích, đúng đối tượng, công khai, minh bạch và hiệu quả.

“Kết nối yêu thương” là câu chuyện được kể xuyên suốt chương trình. Chương trình có sự tham gia của các nghệ sĩ, ca sĩ và các đơn vị nghệ thuật, với những tác phẩm về quê hương, người mẹ, trẻ thơ, tình yêu và những giá trị bình dị của cuộc sống. Mỗi tác phẩm mang một sắc thái riêng nhưng cùng góp phần kể một câu chuyện chung: Từ tình yêu đất nước đến tình yêu con người; từ sự đồng cảm đến sẻ chia và những hành động thiết thực vì cộng đồng.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng các đại biểu và các nghệ sĩ tham gia chương trình.

Tiết mục nghệ thuật tại chương trình. Ảnh: THẮNG HIẾU

Thông qua Chương trình, Bộ Công an và Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam mong muốn lan tỏa truyền thống “tương thân, tương ái”, khơi dậy trách nhiệm và sự chung tay của cộng đồng bằng những hành động thiết thực; góp phần chia sẻ khó khăn với phụ nữ và trẻ em bị bệnh hiểm nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.