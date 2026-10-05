Nghệ An: Tìm thấy thi thể nạn nhân thứ 2 trong vụ chìm thuyền trên sông Lam

Tối 5/10, ông Đặng Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND xã Kim Bảng cho biết, khoảng 18h30 cùng ngày, lực lượng chức năng và người dân đã tìm thấy thi thể ông H (54 tuổi, trú xã Vạn An, tỉnh Nghệ An), nạn nhân thứ hai mất tích trong vụ chìm thuyền.

Thi thể nạn nhân được phát hiện cách cầu Rộ gần 1km về phía hạ lưu và cách vị trí thuyền bị chìm khoảng 500m, sau đó được đưa lên bờ.

Lực lượng tìm kiếm cứu nạn đưa thi thể nạn nhân vụ chìm thuyền lên bờ. (Ảnh: MXH).

Trước đó, khoảng 21h ngày 4/10, lực lượng tìm kiếm cứu nạn cũng đã tìm thấy thi thể bà N.T.H (51 tuổi, vợ ông H) tại một khúc sông phía hạ lưu cầu Rộ.

Suốt 3 ngày qua, công tác tìm kiếm được triển khai khẩn trương trong điều kiện mưa lớn, kèm sấm chớp, gây nhiều khó khăn, nguy hiểm cho lực lượng làm nhiệm vụ. Dù vậy, các lực lượng cứu hộ, cứu nạn vẫn bám hiện trường, tranh thủ từng thời điểm thuận lợi, huy động nhân lực, phương tiện mở rộng phạm vi tìm kiếm nạn nhân mất tích.

Lực lượng tìm kiếm cứu nạn làm việc ngày đêm, bất chấp thời tiết nguy hiểm với mưa lớn, giông sét. (Ảnh: D.H).

Lãnh đạo xã Kim Bảng cũng trực tiếp có mặt tại hiện trường để chỉ đạo, động viên lực lượng làm nhiệm vụ, đồng thời thăm hỏi, chia sẻ với gia đình hai nạn nhân.

Hiện thi thể hai nạn nhân đã được bàn giao cho gia đình lo hậu sự. Chiếc thuyền bị chìm cũng đã được trục vớt, đưa lên bờ.

Như Báo Xây dựng đã đưa tin, khoảng 14h ngày 2/10, một vụ lật thuyền xảy ra trên sông Lam, cách cầu Rộ khoảng 400m, thuộc xóm Minh Đức, xã Kim Bảng, tỉnh Nghệ An.

Theo người dân, hai vợ chồng đi thuyền cùng nhóm với 3 thuyền khác dọc lòng sông để thu gom phế liệu. Trong quá trình di chuyển, chiếc thuyền của hai vợ chồng bất ngờ bị lật và chìm xuống sông.