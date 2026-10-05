Khơi dòng để quyết sách đi vào cuộc sống

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu khai mạc Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV diễn ra vào thời điểm các bộ, ngành, địa phương bước vào giai đoạn nước rút để hoàn thành các mục tiêu năm 2026, chuẩn bị kế hoạch cho năm 2027 và những năm tiếp theo. Từ các gợi mở, định hướng của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại phiên khai mạc Hội nghị, có thể thấy tinh thần chủ đạo là nhìn thẳng vào những điểm nghẽn để tháo gỡ, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị để hiện thực hóa mục tiêu phát triển.

Bốn trọng tâm mà Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gợi mở tại hội nghị lần này đều rất sát với thực tiễn triển khai các chủ trương của Đại hội Đảng XIV, tiếp nối liền lạc với Hội nghị Trung ương 2 và 3. Theo đó, các trọng tâm về đổi mới, tự chỉnh đốn và xây dựng Đảng; đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của hệ thống chính trị; đổi mới công tác cán bộ, trọng dụng nhân tài; phát huy nguồn lực cho phát triển kinh tế - xã hội đã khái quát toàn diện những “dư địa” cần được khai thác hiệu quả hơn để có thể tạo đột phá phát triển đất nước.

Trong từng trọng tâm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đều yêu cầu Trung ương nhận diện rõ những điểm nghẽn và bàn giải pháp tháo gỡ. Về xây dựng, chỉnh đốn Đảng: Trung ương cần nhìn thẳng vào những hạn chế kéo dài: Vì sao tồn tại, khuyết điểm đã được chỉ ra nhưng chậm sửa chữa; vi phạm đã được cảnh báo nhưng vẫn tái diễn; có nội dung đúng quy trình mà chưa chọn đúng người, chưa giải quyết được việc, hiệu quả thấp? Về phương thức lãnh đạo, cầm quyền: Cần làm rõ phương thức lãnh đạo, cầm quyền phải đổi mới như thế nào để quyết sách có chất lượng hơn, bộ máy chủ động hơn, công việc được giải quyết tốt hơn? Về công tác cán bộ, trọng dụng nhân tài: Cần đào tạo, thu hút, kết nối nhân tài ra sao để làm chủ công nghệ, nâng năng suất và sức tự chủ? Về phát huy hiệu quả nguồn lực: Đâu là những khâu đột phá để chuyển nguồn lực thành năng lực sản xuất, kinh doanh và kết quả phát triển thực chất?

Đặc biệt, bốn trọng tâm này được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu xem xét trong mối liên hệ hữu cơ với nhau: Đảng định hướng đúng. Hệ thống chính trị, guồng máy hành chính vận hành hiệu quả. Tiềm năng, sức lực con người được phát huy. Nhân dân được thụ hưởng thành quả.

Phiên Khai mạc Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN

Hội nghị Trung ương 3 hồi cuối tháng 7/2026 đã thông qua nhiều quyết sách lớn mang tính mở đường cho sự phát triển của đất nước. Từ thời điểm đó đến nay, việc đưa các quyết sách vào cuộc sống đã được triển khai tích cực, khẩn trương, quyết liệt và đồng bộ trong toàn hệ thống chính trị. Tuy nhiên, những thách thức nội tại vẫn hiện hữu trong bối cảnh tình hình quốc tế có nhiều biến động phức tạp. Do vậy, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đặt ra yêu cầu với Hội nghị Trung ương 4 không chỉ “giải quyết những điều kiện để thực hiện hiệu quả các quyết sách đó”, mà còn “phải chuẩn bị cơ sở lý luận, tổ chức và con người cho sự phát triển lâu dài của đất nước”.

Nhìn từ lát cắt thống kê về tình hình phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm 2026, GDP trong 9 tháng của cả nước đạt 9,01% và có 12/34 tỉnh, thành đạt trên 10%. Đà tăng trưởng được đánh giá là tích cực, quý sau cao hơn quý trước, nhưng dư địa điều hành vĩ mô đang bị thu hẹp. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị Trung ương thảo luận kỹ mục tiêu tổng quát, các chỉ tiêu chủ yếu và giải pháp trọng tâm, nhất là cơ sở, điều kiện phấn đấu tăng trưởng GDP từ 10% trở lên… Đồng thời, đề nghị xem xét chất lượng tăng trưởng qua năng suất, sức khỏe doanh nghiệp, thu nhập và đời sống Nhân dân - nghĩa là đánh giá thực chất về hiệu quả và chất lượng tăng trưởng. Chính kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển mới là thước đo quan trọng, bao quát cả hiệu quả của quyết sách, chất lượng công tác cán bộ và năng lực tổ chức thực hiện.

Yêu cầu đánh giá thực chất hiệu quả của quyết sách như vậy là đã chạm tới mục tiêu bao trùm, vì suy cho cùng, mọi quyết sách đều hướng tới lợi ích lâu dài của đất nước và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. “Giá trị và sức sống của các quyết sách phải được đo bằng kết quả thực tế: Điểm nghẽn được tháo gỡ, năng lực mới được tạo lập, bộ máy vận hành thông suốt, nguồn lực được khơi thông, năng suất và sức cạnh tranh được nâng cao, đất nước an toàn hơn, Nhân dân được thụ hưởng thiết thực hơn” - như Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm từng nêu tại phiên bế mạc Hội nghị Trung ương 3.

Các đại biểu dự khai mạc Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN

Từ đó, nhiệm vụ đặt ra đối với Hội nghị Trung ương 4 cũng được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu rất cụ thể: Thứ nhất, xác định đúng những vấn đề cần giải quyết trong mỗi đề án. Thứ hai, thể chế hóa đầy đủ, đồng bộ và tổ chức thi hành hiệu quả các chủ trương, định hướng lớn đã được xác định. Thứ ba, phải bảo đảm các điều kiện về con người, thẩm quyền và nguồn lực ngay khi có quyết sách. Cuối cùng, mọi kết quả của quyết sách phải đảm bảo tính hiệu quả: Vấn đề nào được giải quyết, nguồn lực nào được khơi thông, Nhân dân được hưởng lợi gì?

Từ chỗ nhận diện rõ những điểm nghẽn, đưa ra quyết sách đúng, đến tổ chức thực hiện hiệu quả, điều đặc biệt quan trọng được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước lưu ý là sự đồng lòng, ủng hộ của Nhân dân. “Phải thực sự dựa vào Nhân dân để xây dựng Đảng”. “Cơ chế Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, Nhân dân làm chủ phải vận hành thực chất”. “Phát huy hiệu quả nguồn lực đòi hỏi tạo điều kiện để các thành phần kinh tế, mỗi người dân đóng góp và làm giàu chính đáng”. Đặc biệt, cần “quy tụ và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc để hiện thực hóa mục tiêu phát triển”. Đó là những điểm mấu chốt để thúc đẩy các quyết sách sớm đi vào cuộc sống, hướng tới hoàn thành các mục tiêu năm 2026 và cả nhiệm kỳ này.