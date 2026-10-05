Bộ đội Biên phòng Tây Ninh giúp dân thu hoạch lúa chạy lũ

Tại khu vực xã Bình Thành, cán bộ, chiến sĩ và các lực lượng tập trung kịp thời giúp gia đình anh Nguyễn Thạch Hoàng Duy thu hoạch gần 12ha lúa. Đây là diện tích có nguy cơ mất trắng do nước lũ dâng nhanh, bị ngập sâu. Trong điều kiện thời tiết bất lợi, cán bộ, chiến sĩ khẩn trương thu hoạch, vận chuyển lúa đến nơi an toàn, góp phần hạn chế thiệt hại cho người dân.

Cán bộ, chiến sĩ giúp dân thu hoạch lúa.

Vận chuyển lúa lên bờ.

Những ngày qua, mưa lớn kéo dài trên địa bàn các xã biên giới tỉnh Tây Ninh khiến nước trên các sông, kênh, rạch dâng nhanh. Nhiều diện tích lúa, hoa màu bị ngập, có nơi nước sâu hơn 2m. Trước tình hình đó, các đơn vị Bộ đội Biên phòng tỉnh đã chủ động nắm tình hình, phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương rà soát những khu vực có nguy cơ thiệt hại, kịp thời huy động lực lượng hỗ trợ nhân dân kịp thời.

Cán bộ, chiến sĩ thu hoạch lúa.

Vận chuyển lúa lên bờ.

Theo Đại tá Dương Văn Dược, Phó chính ủy Bộ CHQS tỉnh Tây Ninh, Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh, trước diễn biến phức tạp của mưa lũ, đơn vị xác định bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân là nhiệm vụ ưu tiên. Các đơn vị duy trì lực lượng thường trực, bám địa bàn, phối hợp chặt chẽ với chính quyền và các lực lượng để hỗ trợ nhân dân thu hoạch nông sản, di dời người và tài sản đến nơi an toàn.

Việc hỗ trợ nhân dân được Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh duy trì hoạt động giúp dân thu hoạch lúa thêm trong vài ngày tới. Qua đó, cán bộ, chiến sĩ góp phần giảm thiểu thiệt hại do thiên tai, đồng thời thể hiện tinh thần trách nhiệm, gần dân, sát dân, sẵn sàng có mặt ở những nơi khó khăn, nguy hiểm để giúp nhân dân vượt qua mưa lũ.