Thủ tướng Nhật Bản tuyên bố Trung Quốc là 'nước láng giềng quan trọng'

Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae. (Nguồn: Anadolu)

Trong bài phát biểu tại Quốc hội Nhật Bản, Thủ tướng Takaichi cho biết, quan hệ giữa nước này và Trung Quốc đã được xây dựng trong nhiều năm bất chấp những thách thức tồn tại. Bà khẳng định Tokyo sẽ thúc đẩy toàn diện “mối quan hệ cùng có lợi dựa trên lợi ích chiến lược chung”.

Theo Thủ tướng Nhật Bản, Tokyo sẽ nỗ lực duy trì trao đổi với Bắc Kinh về các vấn đề cùng quan tâm, đồng thời thúc đẩy đối thoại: “Chúng tôi sẽ nỗ lực bảo đảm sự trao đổi thông tin giữa hai bên về những thách thức chung, thúc đẩy đối thoại để bảo vệ lợi ích quốc gia và xây dựng mối quan hệ song phương mang tính xây dựng và ổn định”.

Tuy nhiên, bà cũng nhấn mạnh, Nhật Bản sẽ “kiên quyết khẳng định lập trường của đất nước” và “mạnh mẽ yêu cầu các hành xử có trách nhiệm”.

Thông điệp trên được đưa ra khoảng một tuần sau khi cựu Ngoại trưởng Nhật Bản Iwaya Takeshi thăm Trung Quốc và hội đàm với Ngoại trưởng Vương Nghị cùng Phó Thủ tướng Hà Lập Phong của nước chủ nhà.

Tại cuộc gặp, ông Vương Nghị kêu gọi Thủ tướng Takaichi “sửa chữa” những phát biểu liên quan vấn đề Đài Loan (Trung Quốc) và cho rằng quan hệ hai nước cần được bình thường hóa.

Quan hệ Nhật Bản-Trung Quốc trở nên căng thẳng sau một phát biểu của bà Takaichi hồi tháng 11 năm ngoái về vấn đề Đài Loan (Trung Quốc).

Chính sách Một Trung Quốc coi Đài Loan là một bộ phận không thể tách rời của nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, đồng thời yêu cầu các quốc gia thiết lập quan hệ ngoại giao với Bắc Kinh phải công nhận nguyên tắc này.