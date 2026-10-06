Nâng cao năng lực tác chiến phòng thủ từ cơ sở

Năm 2026, lần đầu tiên tỉnh Khánh Hòa tổ chức diễn tập tác chiến trong khu vực phòng thủ kết hợp phòng thủ dân sự ở cấp xã, theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Qua đó góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, điều hành và tổ chức thực hiện nhiệm vụ tác chiến phòng thủ, phòng thủ dân sự ngay từ cơ sở.

Chủ động vượt khó

Trong bối cảnh tổ chức bộ máy, chức năng, nhiệm vụ ở cấp cơ sở có nhiều thay đổi; hệ thống văn bản hướng dẫn về một số nội dung diễn tập chưa được ban hành đầy đủ, thống nhất đã ảnh hưởng không nhỏ đến các xã, phường trong quá trình chuẩn bị, tổ chức thực hành diễn tập. Trước yêu cầu đó, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo; Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức diễn tập tỉnh được kiện toàn, phân công nhiệm vụ cụ thể. Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh - Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức diễn tập tỉnh đã chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan để tham mưu xây dựng kế hoạch, hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện.

Trong quá trình chuẩn bị, Bộ CHQS tỉnh đã tổ chức hơn 30 lượt khảo sát tại khu vực diễn tập của 18 xã, phường; tổ chức 3 lớp tập huấn tập trung cho 540 cán bộ chủ trì và thành viên khung diễn tập. Sau đó, Cơ quan thường trực tiếp tục tổ chức 40 lượt hướng dẫn tại 18 xã, phường, giúp các địa phương từng bước hoàn thiện nội dung, phương án và tổ chức luyện tập.

Các lực lượng thực hành nội dung diễn tập chữa cháy nhà cao tầng trong cuộc diễn tập tác chiến trong khu vực phòng thủ kết hợp phòng thủ dân sự phường Nam Nha Trang năm 2026.

Một khối lượng lớn văn kiện, kế hoạch cũng được xây dựng, với hơn 2.800 văn bản phục vụ công tác diễn tập. Các địa phương chuẩn bị 18 khu vực diễn tập, trong đó có 12 căn cứ chiến đấu giả định. Hàng nghìn hạng mục công sự phục vụ diễn tập được khẩn trương xây dựng trong điều kiện thời tiết nắng nóng khắc nghiệt, với sự tham gia của hơn 300 cán bộ, chiến sĩ bộ đội thường trực và hơn 1.200 lượt dân quân tự vệ, gần 900 lượt công an cấp xã, cùng 120 phương tiện các loại.

Diễn tập sát thực tiễn

Nội dung diễn tập tác chiến trong khu vực phòng thủ kết hợp phòng thủ dân sự ở cấp xã năm 2026 được triển khai theo 3 giai đoạn: Chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào các trạng thái về quốc phòng; tổ chức chuẩn bị tác chiến phòng thủ; thực hành tác chiến phòng thủ. Bên cạnh phần vận hành cơ chế, các địa phương còn tổ chức thực binh xử trí một số tình huống phòng thủ dân sự, phòng cháy, chữa cháy rừng, cứu hộ, cứu nạn trên biển, huy động nhân lực, phương tiện và xử trí tình huống A2; tổ chức thực hành bắn đạn hơi, thuốc nổ... Kết quả, 18/18 xã, phường đã hoàn thành nội dung diễn tập theo yêu cầu, đều được đánh giá loại giỏi, bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Qua 18 cuộc diễn tập cho thấy, cấp ủy, chính quyền, LLVT, các cơ quan, ban, ngành, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội cấp xã cơ bản nắm được thứ tự, nội dung, phương pháp vận hành cơ chế lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành trong các trạng thái quốc phòng. Các chức danh chủ trì từng bước làm chủ nội dung, phương pháp điều hành; công tác tham mưu của cơ quan quân sự, công an được phát huy, góp phần nâng cao khả năng phối hợp xử trí các tình huống. Nội dung phòng thủ dân sự được tổ chức phù hợp với đặc điểm địa bàn, trong đó có chữa cháy nhà cao tầng, chữa cháy rừng, cứu hộ, cứu nạn trên biển, huy động nhân lực, phương tiện tàu thuyền tham gia bảo vệ chủ quyền biển, đảo và xử trí các tình huống về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Qua thực hành, khả năng hiệp đồng giữa các lực lượng từng bước được nâng lên, nhất là trong xử trí những tình huống phát sinh tại cơ sở.

Thiếu tướng Nguyễn Túy - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh cho biết: “Việc tổ chức diễn tập tác chiến trong khu vực phòng thủ kết hợp phòng thủ dân sự ở cấp xã trong năm đầu thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp có ý nghĩa rất thiết thực. Qua diễn tập, năng lực lãnh đạo của cấp ủy, điều hành của chính quyền, vai trò tham mưu của cơ quan quân sự, công an và sự phối hợp của các lực lượng được kiểm nghiệm, từng bước nâng lên; đồng thời góp phần củng cố khả năng xử trí các tình huống quốc phòng, an ninh, phòng thủ dân sự ngay từ cơ sở. Trên cơ sở thành công của các cuộc diễn tập, thời gian tới, các địa phương cần tiếp tục rà soát, bổ sung, hoàn thiện hệ thống văn kiện tác chiến, kế hoạch phòng thủ dân sự; xây dựng LLVT vững mạnh, nâng cao chất lượng huấn luyện, khả năng phối hợp giữa lực lượng quân sự và công an; đồng thời gắn chặt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội với xây dựng thế trận quốc phòng, an ninh vững mạnh từ cơ sở”.