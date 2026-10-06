Đại hội các hội quần chúng phường Ngũ Hành Sơn nhiệm kỳ 2026 – 2031

Lãnh đạo phường Ngũ Hành Sơn tặng hoa chúc mừng đại hội.

Nhiệm kỳ 2020-2025, 8 tổ chức hội gồm Hội Chữ thập đỏ, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin, Hội Từ thiện và Bảo vệ quyền trẻ em, Hội Cựu Thanh niên xung phong, Hội Tù yêu nước, Hội Người mù, Hội Đông y và Hội Luật gia đã phát huy vai trò cầu nối giữa cấp ủy, chính quyền với hội viên và nhân dân. Các hội duy trì nhiều hoạt động thiết thực như “Tết nhân ái”, chăm lo người có hoàn cảnh khó khăn, hỗ trợ nạn nhân chất độc da cam, bảo vệ quyền trẻ em, khuyến học - khuyến tài, chăm sóc sức khỏe cộng đồng... Qua đó, huy động hàng trăm triệu đồng từ nguồn xã hội hóa để hỗ trợ các đối tượng yếu thế, góp phần bảo đảm an sinh xã hội.

Nhiệm kỳ 2026-2031, các hội xác định tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở, nâng cao hiệu quả phục vụ cộng đồng. Đại hội đề ra mục tiêu 100% chi hội ở khu dân cư hoàn thành tốt nhiệm vụ; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong quản lý hội viên, điều hành hoạt động; gắn phong trào của các hội với xây dựng văn minh đô thị, bảo vệ môi trường, xây dựng đời sống văn hóa và giữ gìn an ninh trật tự.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành các hội quần chúng nhiệm kỳ 2026-2031. Theo đó, ông Hồ Thanh Quang giữ chức Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ; bà Trần Thị Hồng - Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin; ông Nguyễn Hoàng Nhân - Chủ tịch Hội Từ thiện và Bảo vệ quyền trẻ em; ông Lê Văn Lạc - Chủ tịch Hội Cựu Thanh niên xung phong; ông Trần Văn Sáu - Chủ tịch Hội Tù yêu nước; ông Huỳnh Văn Thầu - Chủ tịch Hội Người mù; ông Nguyễn Trọng Chiến - Chủ tịch Hội Đông y và ông Nguyễn Văn Lợi - Chủ tịch Hội Luật gia.

Với tinh thần “Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Phát triển”, các hội quần chúng phường Ngũ Hành Sơn tiếp tục phát huy vai trò trong công tác nhân đạo, từ thiện, chăm lo các đối tượng chính sách, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của hội viên, góp phần xây dựng địa phương văn minh, nghĩa tình.