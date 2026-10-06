Danh sách mã định danh điện tử mới của 34 Thuế tỉnh, thành phố

34 thuế tỉnh, thành phố và 350 thuế cơ sở dùng mã định danh điện tử mới từ tháng 10/2026. (Ảnh minh họa được tạo bởi AI)

Cục Thuế vừa ban hành Thông báo số 880/TB-CT về việc áp dụng mã định danh điện tử của 34 Thuế tỉnh, thành phố và 350 Thuế cơ sở phục vụ việc gửi, nhận văn bản điện tử trên trục liên thông văn bản quốc gia.

Việc ban hành danh sách mã định danh điện tử mới được thực hiện theo Quyết định số 2507/QĐ-BTC ngày 17/7/2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc sửa đổi danh mục mã định danh các đơn vị thuộc Bộ Tài chính phục vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu với các bộ, ngành, địa phương, ban hành kèm theo Quyết định số 143/QĐ-BTC ngày 10/2/2022.

Theo danh sách, mỗi Thuế tỉnh, thành phố được cấp một mã định danh điện tử riêng. Thuế TP. Hà Nội có mã G12.18.100; Thuế tỉnh Tuyên Quang G12.18.101; Thuế tỉnh Cao Bằng G12.18.102; Thuế tỉnh Thái Nguyên G12.18.103; Thuế tỉnh Lào Cai G12.18.104 và Thuế tỉnh Phú Thọ G12.18.108.

Khu vực phía Bắc còn có Thuế tỉnh Lạng Sơn mang mã G12.18.109; Thuế TP. Quảng Ninh G12.18.110; Thuế TP. Bắc Ninh G12.18.111; Thuế TP. Hải Phòng G12.18.112; Thuế tỉnh Hưng Yên G12.18.113 và Thuế tỉnh Ninh Bình G12.18.114.

Tại miền Trung và Tây Nguyên, các mã gồm Thuế tỉnh Thanh Hóa G12.18.115; Thuế tỉnh Nghệ An G12.18.116; Thuế tỉnh Hà Tĩnh G12.18.117; Thuế TP. Huế G12.18.119; Thuế TP. Đà Nẵng G12.18.120; Thuế tỉnh Gia Lai G12.18.122; Thuế tỉnh Đắk Lắk G12.18.123 và Thuế tỉnh Lâm Đồng G12.18.125.

Tại phía Nam, Thuế TP.HCM có mã G12.18.128, Thuế TP. Đồng Nai G12.18.127, Thuế tỉnh Tây Ninh G12.18.126, Thuế tỉnh Vĩnh Long G12.18.129, Thuế tỉnh Đồng Tháp G12.18.130, Thuế tỉnh An Giang G12.18.131, Thuế TP. Cần Thơ G12.18.132 và Thuế tỉnh Cà Mau G12.18.133.

Bên cạnh mã định danh của Thuế tỉnh, thành phố, các Thuế cơ sở trực thuộc cũng được cấp mã riêng. Chẳng hạn, 25 Thuế cơ sở thuộc Thuế TP. Hà Nội có mã từ G12.18.100.001 đến G12.18.100.025; các Thuế cơ sở thuộc Thuế TP.HCM có mã từ G12.18.128.001 đến G12.18.128.029.