Quân khu 7 tuyên truyền pháp luật kết hợp nhiều hoạt động văn hóa ý nghĩa

Thiếu tướng Phạm Anh Tuấn (bìa phải), Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 7 dự, chỉ đạo chương trình. Ảnh: Nguyệt Hà

Dự và chỉ đạo chương trình có Thiếu tướng Phạm Anh Tuấn, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 7; Đại tá Trịnh Ngọc Dục, Phó Chủ nhiệm Hậu cần - Kỹ thuật Quân khu 7; Đại tá Vũ Văn Hiến, Sư đoàn trưởng Sư đoàn 302; Đại tá Đỗ Huy Hạnh, Chính ủy Sư đoàn 302 và đại biểu các cơ quan Quân khu 7, Sư đoàn 302, cấp ủy, chính quyền địa phương cùng đông đảo cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên địa bàn.

Chương trình được thực hiện thông qua hình thức sân khấu hóa với các nội dung ca múa nhạc ca ngợi Đảng, Bác Hồ, quê hương, đất nước, Quân đội, truyền thống Lực lượng vũ trang (LLVT) Quân khu 7, Sư đoàn 302 do đoàn văn công Quân khu 7 cùng cán bộ, chiến sĩ đơn vị biểu diễn.

Trong chương trình, cán bộ, chiến sĩ và nhân dân còn được xem video clip kết quả xây dựng chính quy, chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội của Sư đoàn 302; theo dõi tiểu phẩm tuyên truyền về hành vi đào ngũ trong Quân đội và phiên tòa giả định xét xử vụ án “đào ngũ” theo quy định tại khoản 1, Điều 402, Bộ luật Hình sự do Tòa án Quân sự Quân khu 7 và Nhà Văn hóa Quân khu 7 thực hiện.

Qua chương trình đã tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của Nhà nước, kỷ luật Quân đội; đồng thời nâng cao ý thức thượng tôn pháp luật cho cán bộ, chiến sĩ trong toàn sư đoàn; góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Đông đảo chiến sĩ tham quan triển lãm ảnh, đọc sách trong chương trình. Ảnh: Long Hồ

*Nằm trong tổng thể chương trình, chiều tối cùng ngày 5-10, trên 200 cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 88, Sư đoàn 302 được tham quan trưng bày triển lãm ảnh do Quân khu 7 tổ chức.

Triển lãm giúp cán bộ, chiến sĩ tiếp cận những hình ảnh, tư liệu quý về các Anh hùng LLVT nhân dân, về truyền thống của LLVT Quân khu 7 anh hùng. Qua đó giáo dục lòng yêu nước, bồi đắp niềm tự hào, ý chí quyết tâm, trách nhiệm của mỗi quân nhân trong học tập, rèn luyện; góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, hoàn thành tốt và xuất sắc các nhiệm vụ được giao.