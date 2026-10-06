Tai nạn xe buýt hai tầng tại Thụy Điển, hàng chục người thương vong

Vụ việc xảy ra vào khoảng 16h30 giờ địa phương (tức 21h30 giờ Việt Nam) tại khu vực giữa hai thị trấn Vaxjo và Alvesta. Hình ảnh hiện trường cho thấy xe buýt lật nghiêng bên đường. Sau tai nạn, nhiều xe cứu thương và xe cứu hỏa đã được huy động để tiến hành công tác cứu hộ, cứu nạn. Cảnh sát cho biết 1 nam thanh niên đã tử vong.

Trong một thông báo riêng, Cơ quan y tế địa phương Vùng Kronoberg cho biết tổng cộng có hơn 40 người bị thương, trong đó khoảng 10 người bị thương nặng. Nhà chức trách đang tiến hành điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.