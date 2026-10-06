Người từ 75 tuổi không có lương hưu làm thủ tục nhận trợ cấp hưu trí xã hội thế nào?

Ai thuộc diện được hưởng trợ cấp hưu trí xã hội?

Theo quy định tại Nghị định 335/2026/NĐ-CP của Chính phủ, công dân Việt Nam từ đủ 75 tuổi trở lên không hưởng lương hưu hoặc trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng, hoặc đang hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng thấp hơn mức quy định, nếu có đề nghị thì được xem xét hưởng trợ cấp hưu trí xã hội theo quy định.

Đối với người từ đủ 70 tuổi đến dưới 75 tuổi, chính sách áp dụng đối với người thuộc hộ nghèo hoặc hộ cận nghèo và đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định.

Như vậy, với trường hợp người 75 tuổi không có lương hưu, người dân cần kiểm tra các điều kiện liên quan và thực hiện thủ tục đề nghị hưởng trợ cấp. Việc đủ tuổi không đồng nghĩa với việc khoản trợ cấp được tự động chi trả nếu chưa thực hiện thủ tục theo quy định.

Hồ sơ gồm những gì?

Người đề nghị hưởng trợ cấp hưu trí xã hội hoặc người giám hộ lập Tờ khai đề nghị trợ cấp xã hội, trợ cấp hưu trí xã hội theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo quy định.

Mẫu hồ sơ nhận trợ cấp hưu trí xã hội với người hưởng mới.

Hồ sơ có thể được nộp theo một trong 3 phương thức.

Thứ nhất, người dân có thể nộp hồ sơ trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Thứ hai, hồ sơ được gửi qua dịch vụ bưu chính.

Thứ ba, người đề nghị có thể nộp trực tiếp tại Bộ phận Một cửa.

Quy định này tạo thêm lựa chọn cho người cao tuổi và gia đình trong quá trình thực hiện thủ tục, đặc biệt đối với những trường hợp người đủ tuổi nhưng gặp khó khăn khi trực tiếp đi lại.

7 ngày làm việc để giải quyết hồ sơ

Sau khi tiếp nhận hồ sơ, trong thời hạn 7 ngày làm việc, Chủ tịch UBND cấp xã nơi người đề nghị cư trú tổ chức xác thực thông tin với các cơ sở dữ liệu có liên quan, đồng thời thẩm định điều kiện và quyết định việc hưởng trợ cấp hưu trí xã hội.

Nếu đủ điều kiện, thời gian hưởng trợ cấp được tính từ tháng Chủ tịch UBND cấp xã ký quyết định.

Trường hợp người đề nghị không đủ điều kiện hưởng, Chủ tịch UBND cấp xã phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.

Như vậy, người dân sau khi hoàn tất việc kê khai và nộp hồ sơ không phải thực hiện thêm một quy trình xác nhận riêng nếu thông tin đã được cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, đối chiếu theo quy định.

Mức trợ cấp 540.000 đồng mỗi tháng

Theo chính sách mới, người thuộc diện hưởng trợ cấp hưu trí xã hội được nhận 540.000 đồng/người/tháng.

Trường hợp một người đồng thời thuộc diện hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng thì được hưởng mức trợ cấp cao hơn theo quy định.

Bên cạnh khoản trợ cấp hằng tháng, người đang hưởng trợ cấp hưu trí xã hội còn được hưởng các chính sách liên quan theo quy định của pháp luật về bảo hiểm y tế và trợ cấp mai táng khi đáp ứng điều kiện.

Tùy điều kiện kinh tế - xã hội và khả năng cân đối ngân sách, UBND cấp tỉnh có thể trình HĐND cùng cấp quyết định chính sách hỗ trợ thêm đối với người đang hưởng trợ cấp hưu trí xã hội.

Người cao tuổi được cán bộ hướng dẫn kê khai hồ sơ hồ sơ. Ảnh minh họa. (nguồn AI).

Chuyển nơi cư trú có được tiếp tục nhận trợ cấp?

Người đang hưởng trợ cấp hưu trí xã hội nếu chuyển nơi cư trú và có nhu cầu tiếp tục hưởng tại nơi ở mới thì việc chuyển hồ sơ, thực hiện chi trả được thực hiện theo quy định giữa UBND cấp xã nơi cư trú cũ và nơi cư trú mới.

Điều này nhằm bảo đảm người đang hưởng trợ cấp không bị gián đoạn chính sách chỉ vì thay đổi nơi cư trú.

Người dân cần chuẩn bị gì trước khi làm thủ tục?

Đối với người cao tuổi đã đủ điều kiện, gia đình có thể chủ động kiểm tra thông tin cá nhân, xác định tình trạng hưởng lương hưu hoặc trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng và chuẩn bị Mẫu số 01.

Sau đó, hồ sơ được lựa chọn nộp trực tuyến, qua bưu chính hoặc trực tiếp tại Bộ phận Một cửa.

Với trường hợp người cao tuổi gặp khó khăn trong việc tự thực hiện thủ tục, người giám hộ có thể thực hiện việc kê khai, nộp hồ sơ theo quy định.

Điểm cần lưu ý là trợ cấp hưu trí xã hội không được chi trả tự động chỉ căn cứ vào độ tuổi. Người thuộc diện hưởng cần thực hiện thủ tục đề nghị để cơ quan có thẩm quyền xác định điều kiện và ban hành quyết định hưởng trợ cấp.