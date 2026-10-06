Nepal chuyển sang giai đoạn phục hồi sau lũ quét, hơn 5.000 người vẫn mất tích

Thảm họa lũ quét hồi cuối tháng 8 đã phá hủy 12 công trình thủy điện, đồng thời gây hư hại nghiêm trọng đường sá, cầu cống, trang trại và nhiều khu dân cư tại Nepal. Ảnh: Reuters

Trận lũ quét bắt nguồn từ khu vực biên giới giữa Nepal và Khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc, gây thiệt hại trên diện rộng. Theo Trung tâm Điều hành Khẩn cấp Quốc gia Nepal, 5.285 người vẫn đang mất tích, trong khi 13.795 người đã được cứu sống, tính đến ngày 5-10.

Người đứng đầu Trung tâm Điều hành Khẩn cấp Quốc gia Nepal, ông Phanindra Paudel, cho biết lực lượng chức năng hiện chuyển trọng tâm từ tìm kiếm và cứu hộ sang tìm kiếm, thu hồi trong giai đoạn phục hồi. Chính phủ cũng đang hoàn tất các thủ tục pháp lý để có thể chính thức xác định tình trạng của những người mất tích. Đây là cơ sở để gia đình các nạn nhân thực hiện các thủ tục liên quan đến bảo hiểm, tài khoản ngân hàng và các quyền lợi pháp lý khác.

Theo ông Dharam Raj Uprety, người đứng đầu Cơ quan Giảm thiểu và Quản lý Rủi ro Thảm họa Quốc gia Nepal, các lực lượng chức năng sẽ không tiếp tục tổ chức tìm kiếm thi thể trên quy mô lớn. Thay vào đó, trong quá trình phục hồi, các đội công tác sẽ thu hồi những thi thể, tài sản hoặc vật có giá trị được phát hiện. Tuy nhiên, các hoạt động cứu hộ khẩn cấp vẫn có thể được triển khai nếu phát sinh tình huống cần thiết.

Quy mô thiệt hại khiến công tác phục hồi và tái thiết của Nepal trở nên đặc biệt khó khăn. Lũ lụt đã phá hủy 12 công trình thủy điện, đồng thời gây hư hại nghiêm trọng đường sá, cầu cống, trang trại và nhiều khu dân cư. Hàng nghìn người mất nhà cửa và cần hỗ trợ để ổn định cuộc sống.

Các nhà chức trách Nepal ước tính cần gần 5 tỷ USD cho công tác phục hồi và tái thiết trong giai đoạn đầu. Nguồn kinh phí này được sử dụng để khôi phục cơ sở hạ tầng thiết yếu, hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng và từng bước khôi phục hoạt động kinh tế tại những khu vực chịu thiệt hại nặng nề.

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