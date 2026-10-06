Cảnh báo lũ trên sông Đồng Nai ngày 06/10/2026: Trạm Tà Lài trên BĐ1, cảnh báo ngập ven sông

Hiện nay, mực nước trên sông Đồng Nai tại trạm Tà Lài đang xuống chậm nhưng vẫn duy trì ở mức trên báo động 1. Các khu vực trũng thấp ven sông thuộc một số địa phương đối mặt với nguy cơ xảy ra ngập lụt trong vòng 24 giờ tới.

Diễn biến mực nước lũ tại trạm Tà Lài

Ghi nhận vào hồi 07h00 ngày 06/10/2026, mực nước đo được trên sông Đồng Nai (thành phố Đồng Nai) tại trạm Tà Lài đạt mức 112,25m, hiện cao hơn mức báo động 1 là 0,25m. Xu thế nước tại đây đang có diễn biến xuống chậm.

Dự báo trong 24 giờ tới và khu vực nguy cơ ngập lụt

Trong 24 giờ tiếp theo, mực nước lũ trên sông Đồng Nai tại trạm Tà Lài được dự báo tiếp tục dao động ở mức trên báo động 1. Nguy cơ xảy ra ngập lụt tập trung tại các địa bàn sau:

Các vùng trũng thấp ven sông Đồng Nai.

Khu vực trũng thấp tại địa bàn các xã: Đăk Lua, Nam Cát Tiên, Tà Lài, Thanh Sơn, Phú Vinh thuộc thành phố Đồng Nai và các vùng lân cận.

Cấp độ rủi ro và các tác động tiêu cực

Cơ quan chuyên môn đưa ra mức cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ ở Cấp 1.

Tình trạng lũ dâng cao có thể gây ngập úng các vùng trũng thấp ven sông, ảnh hưởng trực tiếp đến hệ thống giao thông thủy, hoạt động sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, đồng thời tác động tiêu cực đến sinh hoạt dân sinh và các hoạt động kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Khuyến cáo bảo đảm an toàn

Người dân sinh sống ven sông và các khu vực trũng thấp cần chủ động theo dõi sát diễn biến mực nước, kê cao tài sản và gia cố chuồng trại chăn nuôi.

Các phương tiện giao thông đường thủy cần chú ý an toàn luồng lạch, dòng chảy xiết và hạn chế lưu thông qua khu vực nguy hiểm.

Chủ động các biện pháp bảo vệ diện tích hoa màu, thủy sản có nguy cơ bị ngập úng cục bộ.

Bản tin được phát lúc 09h00 ngày 06/10/2026.