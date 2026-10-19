Bí mật của Carrick

Bảy vòng đấu, 7 điểm, một chiến thắng và vị trí thứ 13 tại Premier League. Manchester United đang trải qua những ngày khó khăn dưới thời Michael Carrick. Trận hòa 1-1 trước Leeds United hôm 18/10 kéo dài chuỗi trận không thắng trên mọi đấu trường lên con số 6, khiến sức ép dành cho nhà cầm quân người Anh ngày càng lớn.

Chỉ vài tháng trước, Carrick còn được kỳ vọng đưa MU tiến xa hơn sau vị trí thứ ba tại Premier League mùa 2025/26. Giờ đây, ông phải tìm cách cứu đội bóng khỏi cuộc khủng hoảng có thể đe dọa chính công việc của mình. Với một CLB từng nhiều lần thay HLV trong hơn một thập niên qua, không ai có thể bảo đảm Carrick sẽ được kiên nhẫn chờ đợi.

Giữa hoàn cảnh ấy, cuốn tự truyện Between the Lines (Giữa những lằn ranh) của Carrick mang đến góc nhìn khác về người đang ngồi trên chiếc ghế nóng tại Old Trafford. Ít ai ngờ rằng một cầu thủ từng giành 5 chức vô địch Premier League và Champions League lại có giai đoạn suy sụp đến mức không còn tin vào khả năng của chính mình.

Sai lầm khiến Carrick ám ảnh suốt hai năm

Ngày 27/5/2009, MU bước vào trận chung kết Champions League với Barcelona tại Rome. Đội bóng của Sir Alex Ferguson vừa bảo vệ thành công chức vô địch Premier League, đồng thời đứng trước cơ hội trở thành CLB đầu tiên bảo vệ được danh hiệu Champions League trong kỷ nguyên hiện đại.

Tuy nhiên, giấc mơ sớm tan vỡ. Phút thứ 10, Samuel Eto'o ghi bàn mở tỷ số cho Barcelona sau tình huống Carrick đánh đầu chuyền bóng không tốt. Lionel Messi sau đó ấn định chiến thắng 2-0, khép lại một trong những thất bại đau đớn của MU dưới thời Ferguson.

Với nhiều cầu thủ, thất bại trong trận chung kết Champions League là cú sốc lớn. Nhưng Carrick còn phải chịu đựng cảm giác tội lỗi vì cho rằng sai lầm của mình góp phần khiến đội bóng đánh mất danh hiệu. Trong tự truyện, cựu tiền vệ người Anh thừa nhận ông rơi vào trạng thái trầm cảm và phải mất gần hai năm mới thực sự thoát khỏi nỗi ám ảnh.

Chia sẻ với The Guardian năm 2018, Carrick kể rằng ông cảm thấy bản thân chìm trong một giai đoạn tăm tối. Nỗi đau không chỉ đến từ việc thua Barcelona, mà còn bởi MU đã duy trì thành tích bất bại 25 trận tại Champions League trước trận chung kết. Sau nhiều năm nỗ lực vươn lên đỉnh cao, ông không thể chấp nhận việc đội bóng chơi dưới khả năng trong trận đấu quan trọng nhất.

Carrick liên tục nghĩ về tình huống dẫn đến bàn thắng của Eto'o. Ông tự trách bản thân, mất tự tin và bắt đầu nghi ngờ những quyết định vốn từng được thực hiện một cách tự nhiên trên sân. Càng cố gắng tránh sai lầm, tiền vệ người Anh càng cảm thấy áp lực mỗi khi thi đấu.

Michael Carrick đối diện sức ép lớn khi MU chỉ giành 7 điểm sau 7 vòng đầu Premier League 2026/27.

Điều đáng chú ý là Carrick không chia sẻ đầy đủ những khó khăn ấy với người xung quanh. Ông vẫn tập luyện, ra sân và tiếp tục giành danh hiệu cùng MU, trong khi bên trong phải vật lộn với những suy nghĩ tiêu cực.

Carrick thậm chí từng lo ngại Sir Alex Ferguson sẽ bán mình sau màn trình diễn tại Rome. Đến World Cup 2010, dù được triệu tập vào tuyển Anh, ông vẫn không cảm thấy thoải mái và từng muốn trở về nhà. Những thành công trong quá khứ không giúp Carrick thoát khỏi cảm giác bản thân không còn đủ giỏi.

Phải đến năm 2011, khi MU đánh bại Chelsea ở tứ kết Champions League, Carrick mới dần tìm lại sự thanh thản. Cuộc khủng hoảng kéo dài gần hai năm để lại dấu ấn sâu sắc đến mức ông quyết định kể lại trong tự truyện xuất bản năm 2018.

Cuộc khủng hoảng khác trên ghế huấn luyện

Gần hai thập niên sau trận chung kết tại Rome, Carrick lại đứng trước sức ép tại MU, nhưng với trách nhiệm hoàn toàn khác. Nếu năm 2009 ông phải đối diện hậu quả từ một tình huống xử lý bóng, hiện tại nhà cầm quân người Anh phải chịu trách nhiệm cho kết quả của cả tập thể.

MU chỉ thắng một trong 7 trận đầu Premier League 2026/27, thành tích tệ nhất của CLB ở giai đoạn tương ứng kể từ mùa 1986/87. Đáng chú ý, mùa giải cách đây 40 năm cũng chứng kiến Ron Atkinson bị sa thải vào tháng 11, mở đường cho Sir Alex Ferguson tiếp quản đội bóng.

Lịch sử không có nghĩa sẽ lặp lại với Carrick, nhưng những con số đủ cho thấy mức độ nghiêm trọng của tình hình. Sau trận hòa Leeds, cựu hậu vệ Gary Neville cảnh báo Carrick sẽ gặp vấn đề lớn nếu MU vẫn nằm ở nửa dưới bảng xếp hạng khi bước sang tháng 1.

Carrick từng vượt qua cuộc khủng hoảng khi còn là cầu thủ, nhưng chiếc ghế HLV MU đang đặt ông trước thử thách hoàn toàn khác.

Bản thân Carrick cũng không phủ nhận thực tế. Sau trận đấu tại Elland Road, ông thừa nhận MU chưa đạt yêu cầu, dù cho rằng đội bóng có những tín hiệu tích cực về tinh thần và cách tổ chức lối chơi. Nhà cầm quân người Anh nhấn mạnh sự cần thiết của việc duy trì ổn định, thay vì để những kết quả thất vọng kéo cả đội vào vòng xoáy khủng hoảng.

Dù vậy, Carrick không thể chỉ trông chờ vào tinh thần. MU đang gặp vấn đề ở cả khả năng kiểm soát trận đấu, tổ chức tấn công lẫn tận dụng cơ hội. Những điều chỉnh chiến thuật có thể giúp đội bóng chơi chắc chắn hơn, nhưng muốn thoát khỏi vị trí thứ 13, họ cần chiến thắng chứ không phải những lời động viên.

Khó khăn còn đến từ bên ngoài sân cỏ. Những phát biểu chỉ trích công tác tuyển dụng của Lisandro Martinez sau thất bại trước Atletico Madrid khiến tình hình thêm căng thẳng. Carrick phải giải quyết cùng lúc bài toán chuyên môn, kết quả thi đấu và sự ổn định trong phòng thay đồ.

Cuốn Giữa những lằn ranh không thể đưa ra lời giải cho các vấn đề hiện tại của MU. Từng vượt qua khủng hoảng tinh thần cũng không đồng nghĩa Carrick sẽ thành công trên ghế huấn luyện. Tuy nhiên, trải nghiệm năm 2009 phần nào lý giải cách ông nhìn nhận áp lực trong bóng đá đỉnh cao.

Trong cuộc phỏng vấn với The Guardian, Carrick thừa nhận từng hối tiếc vì không tìm kiếm sự giúp đỡ khi gặp khó khăn. Ông cũng mong những trải nghiệm của bản thân có thể giúp mình thấu hiểu các cầu thủ phải đối diện vấn đề tương tự.

Ngày còn thi đấu, Carrick mất gần hai năm để tìm lại sự thanh thản. Trên ghế huấn luyện MU, ông có lẽ không được phép chờ đợi lâu đến thế.