Con số khó tin của MU trước Leeds

MU phải thực hiện tới 33 pha phá bóng trong trận hòa Leeds 1-1 ở vòng 8 Premier League.

Manchester United tiếp tục gây thất vọng khi để Leeds cầm hòa 1-1 tối 18/10. Dù được đánh giá cao hơn về lực lượng, đội bóng của Michael Carrick lại phải chống đỡ phần lớn thời gian, đặc biệt trong hiệp hai.

Theo Sofascore, MU thực hiện tới 33 pha phá bóng, gần gấp đôi con số 19 của Leeds. Đội khách cũng chỉ kiểm soát bóng 39%, trong khi đội chủ nhà đạt 61%. Những thống kê cho thấy MU gặp khó khăn trong việc giữ bóng và tổ chức tấn công trước đối thủ vừa trở lại Premier League.

MU phải gồng mình chống đỡ

MU thực tế có khởi đầu không tệ. Phút 35, Bryan Mbeumo tận dụng đường kiến tạo của Youri Tielemans để mở tỷ số. Bàn thắng giúp đội khách chiếm lợi thế, nhưng không đủ để họ kiểm soát trận đấu.

Sau giờ nghỉ, Leeds đẩy cao đội hình và nhanh chóng tìm được bàn gỡ. Dominic Calvert-Lewin lập công ở phút 51, đưa trận đấu trở về thế cân bằng. Từ thời điểm ấy, hàng phòng ngự MU liên tục phải đối mặt với những pha lên bóng của đội chủ nhà.

Leeds tận dụng khá tốt các tình huống bóng bổng, tạt cánh và tranh chấp bóng hai. Khi tuyến giữa MU không thể duy trì quyền kiểm soát, sức ép liên tục dồn về phía Harry Maguire, Leny Yoro và Noussair Mazraoui.

Đáng chú ý, Mazraoui có pha phá bóng ngay trên vạch vôi, giúp MU tránh một bàn thua trông thấy. Maguire và Yoro cũng nhiều lần phải can thiệp để ngăn đối thủ tiếp cận khung thành.

MU chỉ kiểm soát bóng 39%, cho thấy sự lép vế trước đội bóng mới trở lại Premier League.

Thống kê bàn thắng kỳ vọng (xG) tiếp tục cho thấy những khó khăn của đội khách. Leeds đạt 1,44 xG, cao hơn mức 0,91 của MU. Dù không tạo ra quá nhiều cơ hội, đội chủ nhà vẫn có những tình huống dứt điểm nguy hiểm hơn.

Với những gì diễn ra trên sân, MU có lý do để hài lòng vì không phải nhận thêm bàn thua. Tuy nhiên, việc hàng thủ phải làm việc vất vả đến vậy trước Leeds cũng đặt ra nhiều câu hỏi về chất lượng lối chơi của đội bóng thành Manchester.

Carrick chưa giải quyết được điểm yếu của MU

Số lần phá bóng cao không đồng nghĩa các hậu vệ MU chơi tệ. Ngược lại, Maguire, Yoro và Mazraoui đã có những pha xử lý quan trọng, giúp đội bóng tránh thất bại.

Vấn đề nằm ở khả năng kiểm soát khu trung tuyến. MU thường xuyên để mất bóng, không duy trì được những đợt tấn công đủ dài để buộc Leeds phải lùi sâu. Khi đối thủ gia tăng sức ép, đội khách cũng thiếu phương án đưa bóng lên phía trước.

Harry Maguire và các hậu vệ MU liên tục phải chống đỡ những đợt tấn công của Leeds.

Sau trận, Carrick thừa nhận MU chưa đạt yêu cầu trong khâu kiểm soát bóng và xử lý các tình huống cố định. Tuy nhiên, HLV người Anh vẫn đánh giá cao tinh thần thi đấu cùng nỗ lực phòng ngự của các học trò.

Dù vậy, những hạn chế của MU không mới xuất hiện. Đội bóng thường xuyên gặp khó khi đối phương tranh chấp quyết liệt, trong khi khả năng chuyển từ phòng ngự sang tấn công thiếu hiệu quả.

Trận hòa Leeds khiến MU mới có 7 điểm sau 7 trận Premier League, đứng thứ 13 trên bảng xếp hạng. Họ cũng chỉ thắng một trận từ đầu mùa, trước tân binh Ipswich hồi tháng 8.

Với một đội bóng đặt mục tiêu cạnh tranh vé dự Champions League, những con số tại Elland Road khó có thể xem là bình thường.

MU có thể hài lòng với một số pha cứu thua của hàng phòng ngự, nhưng Carrick không thể trông chờ các hậu vệ liên tục giải nguy. Nếu không sớm cải thiện khả năng giữ bóng và kiểm soát thế trận, đội bóng thành Manchester sẽ còn gặp nhiều khó khăn, ngay cả trước những đối thủ bị đánh giá thấp hơn.

Highlights Leeds United 1-1 Manchester United Tối 18/10, Manchester United hòa thất vọng 1-1 trước Leeds United với tỷ số 1-1 tại vòng 7 Premier League 2026/27.