MU chạm mốc 100 trận, fan cuồng vẫn chưa được cắt tóc

Ilett chưa thể cắt tóc.

Frank Ilett, cổ động viên MU nổi tiếng với mái tóc dài không chịu cắt, vừa chạm cột mốc 100 trận kể từ khi bắt đầu thử thách kỳ lạ. Sau 743 ngày chờ đợi, người hâm mộ này chưa thể xuống tóc vì "Quỷ đỏ" chưa thắng 5 trận liên tiếp.

Ilett, được biết đến với biệt danh "The United Strand", từng tuyên bố sẽ không cắt tóc cho đến khi MU giành 5 chiến thắng liên tiếp trên mọi đấu trường. Tuy nhiên, thử thách tưởng chừng đơn giản ấy ngày càng trở nên khó khăn, khi đội chủ sân Old Trafford liên tục thay tướng mà không thể đáp ứng điều kiện của anh.

Kể từ khi Ilett bắt đầu thử thách, MU trải qua 5 đời HLV. Người đầu tiên gắn với hy vọng giúp cổ động viên này hoàn thành lời hứa là Erik ten Hag. Tuy nhiên, chiến lược gia người Hà Lan không thể đưa đội bóng chạm đến chuỗi 5 trận thắng liên tiếp.

Sau khi Ten Hag rời đi, Ruud van Nistelrooy được trao quyền dẫn dắt tạm thời. Cựu tiền đạo MU giúp đội bóng giành 2 chiến thắng liên tiếp, nhưng không có đủ thời gian để hoàn thành mục tiêu trước khi Ruben Amorim tiếp quản chiếc ghế nóng.

Amorim từng thắp lên hy vọng tại Old Trafford, song thành tích tốt nhất của ông cũng chỉ dừng ở 3 chiến thắng liên tiếp. Sau khi bị MU sa thải, nhà cầm quân người Bồ Đào Nha tìm được bến đỗ mới tại AC Milan, còn Ilett vẫn phải giữ nguyên mái tóc dài.

MU hiện tại gặp khó khăn dưới thời Carrick.

Darren Fletcher là người tiếp theo được trao cơ hội dẫn dắt đội bóng trong vai trò tạm quyền. Tuy nhiên, ông chỉ có 2 trận cầm quân và không giành được chiến thắng nào.

Hy vọng lớn nhất của Ilett xuất hiện khi Michael Carrick tiếp quản MU. Nhà cầm quân người Anh tạo dấu ấn tức thì bằng những chiến thắng trước Manchester City, Arsenal, Fulham và Tottenham. Khi ấy, "Quỷ đỏ" chỉ còn cách cột mốc 5 trận thắng liên tiếp đúng một trận đấu.

Thế nhưng, West Ham phá hỏng tất cả. Trận hòa 1-1 trước đối thủ sau đó xuống hạng khiến MU đứt mạch chiến thắng, đồng thời buộc Ilett tiếp tục hành trình nuôi tóc.

Đến nay, cổ động viên này trải qua 100 trận đấu và 743 ngày không cắt tóc. Đáng buồn cho Ilett, MU hiện lại trở về vạch xuất phát với chuỗi 0 trận thắng liên tiếp. Chừng nào đội bóng chưa thể tạo ra 5 chiến thắng liên tiếp, mái tóc của "The United Strand" vẫn sẽ tiếp tục dài thêm.

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