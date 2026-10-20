Kỷ vật quý của Messi rơi vào tay kẻ trộm giữa biến động tại Paris

Theo TyC Sports, một nhóm đối tượng bịt mặt đã đột nhập bảo tàng bóng đá tại thủ đô nước Pháp và lấy đi chiếc áo đấu Barcelona cùng băng đội trưởng từng được Messi sử dụng. Cả hai hiện vật đều có chữ ký của siêu sao người Argentina, khiến vụ việc thu hút sự chú ý của giới hâm mộ và cộng đồng sưu tầm kỷ vật thể thao.

Hình ảnh các đối tượng cầm hai khung trưng bày trước máy quay đang lan truyền trên mạng xã hội. Một khung chứa chiếc áo đấu, trong khi khung còn lại trưng bày băng đội trưởng bên cạnh hình ảnh Messi. Những người liên quan được cho là thuộc nhóm Black Blocs, lực lượng thường xuất hiện tại các cuộc biểu tình và có liên quan đến những vụ đụng độ, phá hoại tài sản.

Áo đấu và băng đội trưởng có chữ ký Messi bị đánh cắp tại Paris

Hai món đồ bị đánh cắp không chỉ có giá trị nhờ chữ ký của Messi mà còn mang ý nghĩa lịch sử đối với người hâm mộ Barcelona. Chiếc áo đấu gợi nhớ quãng thời gian tiền đạo người Argentina trưởng thành từ lò đào tạo La Masia, vươn lên trở thành một trong những cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử đội bóng xứ Catalunya.

Trong màu áo Barcelona, Messi thiết lập hàng loạt kỷ lục cá nhân, góp công lớn vào những danh hiệu quốc nội và chức vô địch Champions League. Băng đội trưởng cũng mang dấu ấn riêng, gắn với giai đoạn anh đảm nhận vai trò thủ lĩnh trong phòng thay đồ, đặc biệt ở những năm cuối cùng trước khi chia tay đội bóng vào năm 2021.

Đối với giới sưu tầm, nguồn gốc hiện vật và giấy chứng nhận tính xác thực là những yếu tố quan trọng quyết định giá trị. Tuy nhiên, hiện chưa có thông tin cụ thể về mức định giá của hai món đồ cũng như khả năng thu hồi sau vụ trộm.

Những kỷ vật trên thuộc về Messi trong giai đoạn ngôi sao này khoác áo Barcelona

Sự việc được cho là xảy ra trong bối cảnh Paris chứng kiến các cuộc biểu tình phản đối những vấn đề kinh tế và xã hội tại Pháp. Tình hình căng thẳng, cùng các vụ phá hoại tài sản và đụng độ với lực lượng an ninh, có thể đã tạo điều kiện cho những đối tượng lợi dụng hỗn loạn để thực hiện hành vi trộm cắp.

Vụ mất trộm một lần nữa cho thấy những rủi ro đối với các bộ sưu tập hiện vật thể thao có giá trị, đặc biệt khi chúng được trưng bày tại nơi công cộng. Với sức hút toàn cầu của Messi, việc hai kỷ vật mang dấu ấn của anh bị lấy đi không chỉ gây thiệt hại về tài sản mà còn làm dấy lên lo ngại về công tác bảo vệ những hiện vật có giá trị lịch sử trong bóng đá.