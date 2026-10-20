Người dân check-in khoảnh khắc 'lá dừa nước' nặng 3.400 tấn cập bến Bạch Đằng

Khởi công tháng 3/2025, cầu đi bộ qua sông Sài Gòn có tổng vốn đầu tư khoảng 1.000 tỷ đồng, dài 720m, rộng 6-11m. Nhịp chính của cầu được thiết kế dạng vòm thép, lấy cảm hứng từ hình dáng lá dừa nước.

Trước đó, vòm thép nhịp chính được thi công tại khu vực Vũng Tàu, sau đó vận chuyển bằng sà lan về trung tâm TPHCM. Hành trình lai dắt kéo dài hai ngày, vượt 67,5 hải lý, tương đương khoảng 124km. Cấu kiện nặng 3.400 tấn dự kiến được hợp long vào ngày 21/10.