HLV Park Hang-seo lại 'phẫn nộ' với trọng tài Thái Lan

"Trọng tài làm việc phải bằng lương tâm chứ", HLV Park Hang-seo gay gắt chỉ trích tổ trọng tài sau khi Kanchanaburi FC đánh rơi chiến thắng trước Muang Loei United ở vòng 7 giải hạng Nhất Thái Lan hôm 17/10.

Nguồn cơn khiến nhà cầm quân người Hàn Quốc nổi giận bắt đầu từ những phút cuối trận đấu trên sân Đại học Loei Rajabhat. Đội khách Kanchanaburi dẫn 1-0 nhờ bàn thắng của Patrick Marcelino ở phút 75 và tưởng chừng đã cầm chắc 3 điểm.

Tuy nhiên, đến phút 90+6, tiền đạo Thiago Moreira đánh đầu bồi tung lưới Kanchanaburi, gỡ hòa 1-1 cho đội chủ nhà. Điều khiến HLV Park bức xúc là trước đó, trọng tài thứ tư chỉ thông báo hiệp 2 có 5 phút bù giờ.

Trận đấu thậm chí kéo dài đến phút 90+8, sau tình huống đá phạt trực tiếp không thành công của Kanchanaburi. Ngay khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, ông Park lao vào sân tìm trọng tài chính Rangsan Kangchainguan để yêu cầu giải thích, nhưng được trợ lý và trọng tài thứ tư kịp thời can ngăn.

Chưa nguôi giận, cựu HLV tuyển Việt Nam tiếp tục đứng chờ ở lối vào đường hầm. Ban tổ chức sau đó phải bố trí cảnh sát hộ tống tổ trọng tài, tránh để nhà cầm quân 67 tuổi tiếp cận.

"Tôi chưa bàn đến thắng thua, nhưng các trọng tài mà làm việc kiểu này thì hỏng hết cả. Bao nhiêu mồ hôi công sức, nhiệt huyết lẫn thời gian đổ xuống sông biển hết", cựu HLV trưởng tuyển Việt Nam bức xúc.

HLV Park Hang-seo được trợ lý và trọng tài thứ tư can ngăn khi lao vào sân phản ứng với trọng tài sau trận Kanchanaburi FC hòa Muang Loei United 1-1. Ảnh: Kanchanaburi FC.

Chiến lược gia người Hàn Quốc thậm chí đề cập khả năng chia tay bóng đá Thái Lan. "Tôi nghỉ việc là xong. Hết chuyện. Nhưng các người cứ làm bóng đá kiểu này à? Không phát triển được đâu. Tôi mà nghỉ, tôi sẽ nói thẳng về bóng đá Thái Lan đấy", ông nói thêm.

Sự phẫn nộ của chiến lược gia sinh năm 1957 có thể phần nào hiểu được. Tuy nhiên, theo luật bóng đá, thời gian bù giờ được công bố chỉ là mức tối thiểu và trọng tài có quyền kéo dài nếu phát sinh thêm những tình huống gián đoạn.

Giám đốc điều hành CLB Muang Loei United, ông Nattakorn Pattanachaikul, cũng đưa ra góc nhìn khác. Dù thấu hiểu sự thất vọng của HLV Park, ông cho rằng Kanchanaburi nhiều lần cố tình câu giờ và phải chấp nhận những diễn biến không như mong muốn.

Đáng nói, đây đã là lần thứ 3 chỉ sau 7 vòng Thai League 2, HLV Park công khai phàn nàn về các quyết định trọng tài.

Ở vòng 3, sau trận hòa Nakhon Pathom 1-1, ông chỉ trích tình huống tiền đạo nhà nhận thẻ vàng thứ 2 và cho rằng đối thủ ghi bàn trong thế việt vị.

Nhà cầm quân người Hàn Quốc còn gây tranh cãi khi tuyên bố đã hiểu vì sao bóng đá Thái Lan thường thua Việt Nam, trước khi phải lên tiếng xin lỗi.

Đến vòng 5, Kanchanaburi thua Phrae United 1-2 sau khi đối thủ được hưởng phạt đền ở phút 23. Lần này, sự phản đối của ông Park có cơ sở khi Ban Trọng tài Liên đoàn Bóng đá Thái Lan xác định quyết định thổi phạt đền là sai và đình chỉ trọng tài chính 6 tuần.

Giải hạng Nhất Thái Lan hiện không áp dụng công nghệ VAR, khiến những quyết định gây tranh cãi càng khó được giải quyết ngay trên sân.

Sau trận hòa Muang Loei United, Kanchanaburi đứng thứ 6 với 10 điểm, kém đội đầu bảng Khon Kaen United 5 điểm. Đoàn quân của HLV Park vẫn nằm trong nhóm có cơ hội tranh vé thăng hạng, nhưng mới giành 2 chiến thắng từ đầu mùa.