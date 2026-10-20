Nếu MU là 'rạp xiếc', Keane có đủ khả năng thay Carrick?

Keane rất mạnh miệng khi bình luận.

Tuy nhiên, nếu Roy Keane thay Michael Carrick dẫn dắt MU, liệu ông có đủ khả năng đưa đội bóng trở lại đúng hướng? Keane từng thành công tại Sunderland, nhưng thất bại ở Ipswich Town cùng nhiều năm không làm HLV trưởng khiến người ta hoài nghi liệu ông có thể biến những lời chỉ trích mạnh mẽ thành kết quả trên sân cỏ.

Từ thủ lĩnh trên sân cỏ đến nhà cầm quân: Keane từng làm được gì?

Roy Keane hiểu MU từ bên trong. Trong màu áo đội bóng dưới thời Sir Alex Ferguson, ông là biểu tượng của tinh thần chiến đấu, tính kỷ luật và những tiêu chuẩn khắt khe.

Keane không chấp nhận sự hời hợt, sẵn sàng đối đầu với đồng đội nếu cho rằng họ không đáp ứng yêu cầu của tập thể. Vì vậy, khi ông gọi MU hiện tại là “rạp xiếc”, lời chỉ trích mang sức nặng của một người từng góp phần xây dựng văn hóa chiến thắng tại Old Trafford.

Nhưng kinh nghiệm làm đội trưởng không tự động biến Keane thành một HLV xuất sắc. Sau khi chuyển sang nghiệp cầm quân, ông từng tạo dấu ấn tại Sunderland. Được bổ nhiệm vào tháng 8/2006, Keane giúp đội bóng đang gặp khó khăn ở Championship vô địch giải đấu mùa 2006/07, qua đó giành quyền trở lại Premier League. Mùa tiếp theo, Sunderland trụ hạng thành công trước khi ông từ chức vào tháng 12/2008.

Đó là minh chứng rõ ràng rằng cá tính quyết liệt của Keane có thể tạo ra chuyển biến thực tế. Ông biết cách đặt ra tiêu chuẩn, thay đổi nhân sự và thúc đẩy một tập thể hướng đến mục tiêu chung. Sunderland khi ấy không phải đội bóng sở hữu nguồn lực hàng đầu, nên thành tích thăng hạng càng cho thấy Keane có khả năng tạo động lực cho một đội hình cần tái thiết.

Tuy nhiên, chặng đường tại Ipswich Town lại không thành công như vậy. Keane chỉ giành 28 chiến thắng sau 81 trận, tương đương tỷ lệ thắng khoảng 34,6%, trước khi bị sa thải vào tháng 1/2011. Tính cả Sunderland và Ipswich, ông thắng 70 trong 181 trận, đạt tỷ lệ thắng khoảng 38,7%.

Những con số này không đủ để phủ nhận hoàn toàn năng lực của Keane, bởi mỗi đội bóng có nguồn lực và hoàn cảnh riêng. Nhưng cần nhớ, Keane chưa làm HLV trưởng một CLB nào kể từ năm 2011. Nếu ông là HLV giỏi thì sao lại không được các CLB lớn nào nhóm ngó.

Keane sau đó từng đảm nhiệm vai trò trợ lý tại tuyển Ireland, Aston Villa và Nottingham Forest, nhưng phần lớn hoạt động chuyên môn gần đây gắn với công việc bình luận. Khoảng cách hơn một thập niên ấy là vấn đề đáng kể trong bóng đá hiện đại, khi yêu cầu về chiến thuật, dữ liệu, quản lý thể lực và phát triển cầu thủ đã thay đổi mạnh mẽ.

Làm cầu thủ có cá tính nhưng không chắc Keane sẽ là HLV tốt.

Carrick chịu sức ép, nhưng Keane cũng đâu có lời giải

Tình hình của MU khiến những lời chỉ trích của Keane có sức hút đặc biệt. Sau trận hòa Leeds United 1-1 ngày 18/10, MU có một chiến thắng, bốn trận hòa và hai thất bại sau bảy vòng Premier League, đứng thứ 13 trên bảng xếp hạng. Đội bóng cũng vừa thất bại 0-2 trước Atletico Madrid tại Champions League. Những kết quả ấy đặt Carrick trước áp lực phải chứng minh rằng ông có thể biến những dấu hiệu tích cực thành sự ổn định.

Tuy nhiên, đánh giá Carrick chỉ qua giai đoạn đầu mùa sẽ bỏ qua thành tích trước đó. Khi trở lại làm HLV vào tháng 1/2026, ông giúp MU giành 11 chiến thắng trong 16 trận, góp phần đưa đội bóng giành vé dự Champions League.

Chuỗi trận sa sút hiện tại đặt ra câu hỏi về khả năng duy trì phong độ, nhưng chưa đủ để phủ nhận toàn bộ những gì Carrick đã làm được.

So với Carrick, Keane có thể tạo ra cú hích về tinh thần nhờ uy tín của một cựu đội trưởng thời thế hệ vàng và sự quyết liệt trong quản lý. Ông có thể buộc cầu thủ chịu trách nhiệm, hạn chế những biểu hiện thiếu tập trung và đặt ra yêu cầu rõ ràng hơn về thái độ thi đấu. Trong một tập thể bị chỉ trích vì thiếu sự gắn kết, đây là những yếu tố không thể xem nhẹ.

Nhưng kỷ luật chỉ là một phần của công việc huấn luyện. MU còn cần hệ thống chiến thuật đủ hiệu quả, phương án triển khai bóng trước những đối thủ phòng ngự sâu và cách sử dụng nhân sự phù hợp với chất lượng đội hình.

Giả sử cho Keane ngồi chỗ Carrick hiện giờ thì sao? Sự thẳng thắn có thể giúp ông nhanh chóng xác lập quyền lực, nhưng nếu những yêu cầu quá cứng rắn không đi kèm khả năng thuyết phục và phát triển cầu thủ, phòng thay đồ có nguy cơ trở nên căng thẳng hơn. Đặc biệt, những bất ổn liên quan đến chuyển nhượng và cách điều hành CLB không thể được giải quyết chỉ bằng việc thay HLV.

Nếu chỉ là vấn đề kỷ luật thì đáng ra Jose Mourinho và Erik Ten Hag vốn là những người quản lý thép đã phải xử lý được "rạp xiếc".

Roy Keane có quyền chỉ trích MU, nhưng chỉ ra vấn đề mà không đưa ra được giải pháp thì cũng chẳng giúp ích được gì. Bản thân Keane cũng chưa từng chứng minh mình là một HLV xuất sắc. Ông từng thành công tại Sunderland, nhưng sau đó lại thất bại ở Ipswich Town. Làm bình luận viên, Keane có thể thoải mái bày tỏ quan điểm, song những lời chỉ trích quá nặng nề nhắm vào đội bóng cũ và người đàn em Michael Carrick liệu có thực sự cần thiết?