Chủ tịch CLB Thái Lan tuyên bố về chuyện sa thải HLV Park Hang Seo

Trước những tin đồn xuất hiện trên mạng xã hội, Chủ tịch CLB Kanchanaburi Power, ông Prawat Kithammakunnit khẳng định sẽ không sa thải HLV Park Hang Seo ngay cả khi đội bóng không thể giành quyền thăng hạng ở mùa giải năm nay. Đây là sự bảo đảm quan trọng dành cho nhà cầm quân người Hàn Quốc trong hành trình xây dựng đội bóng tại Thái Lan.

Ngày 20/10, ông Prawat Kithammakunnit đăng tải thông điệp trên Facebook, nhấn mạnh định hướng phát triển dài hạn của Kanchanaburi Power FC dưới sự dẫn dắt của HLV Park Hang Seo. Người đứng đầu CLB khẳng định ban lãnh đạo không có ý định thay đổi HLV chỉ vì kết quả thăng hạng không đạt được như kỳ vọng.

Chủ tịch Kanchanaburi tuyên bố chính thức nói rõ về thông tin được đồn đoán là HLV Park Hang Seo sắp bị sa thải. Ảnh: Kanchanaburi Power FC

“ Mọi người không cần lo lắng. Chúng tôi đang xây dựng đội bóng theo kế hoạch dài hạn. Ngay cả khi không thể thăng hạng trong năm nay, chúng tôi chắc chắn cũng không sa thải thầy Park. Tôi đang rất hào hứng với quá trình xây dựng đội bóng, gieo trồng và kiên nhẫn chờ đợi thành quả của Kanchanaburi FC”, ông Prawat chia sẻ.

Thông điệp này cho thấy Kanchanaburi Power FC muốn trao cho HLV Park Hang Seo thời gian để định hình đội bóng, thay vì đặt tương lai của ông vào kết quả của một mùa giải. Trong bóng đá chuyên nghiệp, áp lực thành tích thường khiến các HLV phải đối mặt với nguy cơ mất việc khi đội bóng không đạt mục tiêu. Vì vậy, sự kiên nhẫn từ ban lãnh đạo là yếu tố quan trọng để nhà cầm quân người Hàn Quốc có thể triển khai kế hoạch của mình.

HLV Park Hang Seo từng tạo dấu ấn lớn với bóng đá Việt Nam trong giai đoạn dẫn dắt các đội tuyển quốc gia. Việc ông tham gia dự án bóng đá tại Thái Lan vì thế cũng nhận được sự quan tâm từ người hâm mộ Việt Nam. Tuy nhiên, xây dựng một CLB để cạnh tranh suất thăng hạng là nhiệm vụ đòi hỏi thời gian, sự ổn định về lực lượng và quá trình tích lũy qua từng trận đấu.

Với tuyên bố mới nhất, Chủ tịch Prawat Kithammakunnit đã thể hiện rõ niềm tin dành cho HLV Park Hang Seo. Dù vậy, sự bảo đảm về tương lai chỉ là bước đầu; thành quả trên sân cỏ vẫn sẽ là thước đo quan trọng đối với dự án của Kanchanaburi Power FC.

Theo lịch thi đấu, Kanchanaburi Power FC sẽ tiếp đón Chainat Hornbill lúc 18h ngày 25/10/2026 tại Thai League 2. Đây là trận đấu tiếp theo để đội bóng hướng tới mục tiêu cải thiện thành tích và tiếp tục hành trình dưới thời HLV Park Hang Seo.