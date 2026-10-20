Nhận định Manchester City vs AEK Athens, 02h00 ngày 21/10: The Citizens thị uy sức mạnh

Nhận định trước trận Manchester City vs AEK Athens

Thất bại 2-4 trước nhà đương kim vô địch PSG ngay trên sân nhà tuần trước giáng đòn mạnh vào tham vọng của Manchester City tại Champions League. Dù vậy, thầy trò HLV Enzo Maresca lập tức xốc lại tinh thần bằng chiến thắng 3-2 trước tân binh Ipswich Town tại Premier League cuối tuần qua. Trận thắng nhọc nhằn này giúp nửa xanh thành Manchester duy trì thành tích toàn thắng tuyệt đối ở giải quốc nội, nhưng hệ thống phòng ngự của họ vẫn để lại nhiều khoảng trống đáng lo ngại.

Erling Haaland tiếp tục phong độ săn bàn đáng nể khi lập công trong trận thứ 8 liên tiếp, thiết lập thêm cột mốc lịch sử mới tại Premier League. Tuy nhiên, việc tiền đạo người Na Uy cùng bốn đồng đội dính chấn thương nhẹ ở trận đấu cuối tuần qua buộc HLV Maresca phải tính toán xoay tua lực lượng.

Man City chuẩn bị bước vào giai đoạn thi đấu căng thẳng với mật độ 3 trận trong vòng 3 tuần tới. Tạm gác lại những ồn ào pháp lý ngoài sân cỏ liên quan đến phán quyết tài chính, đội bóng áo xanh đặt mục tiêu giành trọn 3 điểm trước AEK Athens để bứt phá trên bảng xếp hạng vòng phân hạng cúp châu Âu.

Ở phần sân đối diện, AEK Athens có trọn vẹn một tuần nghỉ ngơi để chuẩn bị cho chuyến làm khách giông bão tới nước Anh. Đoàn quân của HLV Marko Nikolic từng duy trì mạch bất bại trong 90 phút thi đấu chính thức kể từ đầu mùa giải. Dù vậy, chuỗi phong độ ấn tượng đó vừa bị Shakhtar Donetsk chặn đứng bằng thất bại 1-3 tại Stamford Bridge (sân nhà tạm thời của đại diện Ukraine).

Trận thua trước Shakhtar Donetsk là lần đầu tiên đại diện Hy Lạp để thủng lưới 3 bàn trong một trận đấu chính thức kể từ tháng 4. Chênh lệch trình độ giữa hai câu lạc bộ là rào cản quá lớn đối với đội khách.

Đáng chú ý, AEK Athens chưa từng thắng bất kỳ trận đấu sân khách nào ở vòng đấu chính thức của Champions League (hòa 5, thua 11 sau 16 trận). Chuyến hành quân đến "pháo đài" Etihad vì thế trở thành thử thách gần như bất khả thi đối với thầy trò HLV Marko Nikolic.

Haaland đang có phong độ ấn tượng.

Phong độ, lịch sử đối đầu Manchester City vs AEK Athens

Lịch sử hoàn toàn đứng về phía đại diện nước Anh. Manchester City duy trì thành tích bất bại trong cả 4 lần chạm trán các câu lạc bộ Hy Lạp tại Champions League, giành 3 chiến thắng, một trận hòa và giữ sạch lưới trong cả 4 trận đấu đó.

Ngược lại, các chuyến đối đầu với đại diện Premier League luôn mang lại ký ức buồn cho AEK Athens. Đội bóng áo vàng-đen để thua 7 trong 8 lần chạm trán gần nhất với các đội bóng Anh tại cúp châu Âu và chỉ giành vỏn vẹn 1 chiến thắng. Điểm tựa sân nhà cùng sự vượt trội về đẳng cấp giúp Manchester City nắm trọn ưu thế để áp đặt thế trận một chiều.

Thông tin lực lượng, đội hình dự kiến Manchester City vs AEK Athens

Đứng trước lịch thi đấu dày đặc, HLV Enzo Maresca nhiều khả năng sẽ cất Erling Haaland lên băng ghế dự bị nhằm giữ thể lực cho tiền đạo chủ lực. Danh sách chấn thương của Man City xuất hiện thêm những tổn thất nghiêm trọng khi Antoine Semenyo phải nghỉ thi đấu 8 tuần do chấn thương đầu gối, còn Nico O'Reilly vắng mặt vì vấn đề ở lưng. Khả năng ra sân của Mateo Kovacic và Matheus Nunes vẫn bỏ ngỏ sau các va chạm ở trận gặp Ipswich.

Sự thiếu vắng nhân sự mở ra cơ hội đá chính cho tài năng trẻ Ayyoub Bouaddi ở khu vực trung tuyến, sau màn trình diễn chững chạc trước PSG và Ipswich. Enzo Fernandez sẽ được đẩy lên cao thi đấu trong vai trò hộ công số 10. Trên hàng tiền đạo, Phil Foden nhiều khả năng sẽ xuất phát ngay từ đầu với vai trò "số 9 ảo" để dẫn dắt hàng công Man City.

Bên phía AEK Athens, HLV Marko Nikolic nắm trong tay lực lượng sung mãn nhất. Mọi hy vọng phản công của đội bóng Hy Lạp đặt trọn vào bộ đôi trung phong Luka Jovic và Barnabas Varga. Cả hai chân sút này đều đã ghi 4 bàn tại giải quốc nội mùa này.

Dù chưa khai hỏa ở vòng phân hạng chính thức, Jovic và Varga chính là nhân tố chủ chốt đưa AEK vượt qua vòng sơ loại (Jovic ghi bàn quyết định ở lượt về play-off, còn Varga lập cú đúp trong chiến thắng 4-0 trước Levski Sofia). Ngoài ra, tiền đạo Zini (2 bàn) cũng là phương án dự phòng chất lượng trên băng ghế chỉ đạo.

Đội hình dự kiến: Man City: Donnarumma; Khusanov, Dias, Guehi, Gvardiol; Bouaddi, Anderson; Cherki, Fernandez, Ndiaye; Foden.



AEK: Brignoli; Rota, Moukoudi, Relvas, Pilo; Majer, Kairinen, Marin, Vitalis; Varga, Jovic. Dự đoán tỷ số: Man City 2-0 AEK