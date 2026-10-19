EU thông qua gói trừng phạt Nga trước nguy cơ đảo chiều chính trị

Bà Marine Le Pen phát biểu trong cuộc vận động tranh cử Tổng thống Pháp ở Paris ngày 10/4/2022. Ảnh tư liệu: THX/TTXVN

Các quan chức đang thúc đẩy thông qua gói trừng phạt mới trước khi cục diện chính trị tại Pháp có thể thay đổi.

Theo tờ The Telegraph ngày 18/10, Ukraine và Liên minh châu Âu (EU) đang “xây dựng các phương án dự phòng” trong trường hợp bà Le Pen giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống Pháp. Một nguồn tin nhận định tháng 2/2027 có thể là “cơ hội cuối cùng” để EU thông qua các biện pháp trừng phạt mới đối với Nga.

Bà Le Pen, người đang dẫn đầu trong một số cuộc thăm dò dư luận, nhiều lần chỉ trích cách tiếp cận của Brussels đối với vấn đề Ukraine. Bà cho rằng việc Ukraine gia nhập EU sẽ gây tổn hại nghiêm trọng cho kinh tế châu Âu, đồng thời kêu gọi chấm dứt viện trợ cho Kiev.

Nếu bà Le Pen giành chiến thắng, EU có thể đối mặt với những trở ngại lớn hơn trong việc duy trì đồng thuận về chính sách đối với Nga và Ukraine, trong bối cảnh các nước thành viên vốn đã có những bất đồng về phạm vi và mức độ của các biện pháp trừng phạt.

Kể từ khi xung đột tại Ukraine leo thang năm 2022, EU đã áp đặt 21 gói trừng phạt nhằm vào Nga và đang chuẩn bị các biện pháp tiếp theo. Ngày 16/10, Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen đã nhấn mạnh lập trường kiên định của khối, đồng thời so sánh cách tiếp cận này với quyết định của Tổng thống Mỹ Donald Trump nới lỏng một số hạn chế đối với dầu diesel Nga nhằm ứng phó tình trạng thiếu hụt nhiên liệu trong nước.

Theo The Telegraph, việc EU gần đây bổ sung khoảng 1.600 cá nhân và tổ chức Nga vào danh sách trừng phạt được một số nhà quan sát xem là gói trừng phạt thứ 22. Tuy nhiên, tiến trình xây dựng các biện pháp mới đang gặp nhiều khó khăn khi Brussels ngày càng khó xác định những mục tiêu tiếp theo của Nga để đưa vào danh sách hạn chế.

Các cuộc đàm phán gần đây đình trệ do Pháp thúc đẩy việc loại bỏ tỷ phú Alisher Usmanov khỏi danh sách trừng phạt của EU. Truyền thông mô tả động thái này là một phần trong thỏa thuận hậu trường nhằm giải quyết vụ việc liên quan đến các công dân Pháp bị kết tội gián điệp tại Azerbaijan. Trong khi đó, một số ý kiến cho rằng các vụ kiện thành công của ông Usmanov, qua đó làm lộ những điểm yếu trong lập luận của EU khi áp đặt trừng phạt đối với ông, cũng là một yếu tố đáng chú ý.

Những bất đồng tương tự từng xuất hiện trong quá trình đàm phán gói trừng phạt thứ 21 được thông qua hồi tháng 7. Một số nước thành viên đã yêu cầu miễn trừ hoặc phản đối các biện pháp cụ thể, khiến đề xuất ban đầu của EC phải điều chỉnh.

Hy Lạp đạt được ngoại lệ cho phép công ty vận tải biển Dynagas tiếp tục vận chuyển khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) từ dự án Yamal của Nga. Bulgaria phản đối việc đưa Thượng phụ Kirill, người đứng đầu Giáo hội Chính thống giáo Nga, vào danh sách trừng phạt. Đức và Bồ Đào Nha bảo vệ hoạt động nhập khẩu hải sản từ Nga, trong khi Pháp và Italy phản đối các biện pháp hạn chế nhập cảnh nghiêm ngặt hơn đối với quân nhân Nga.

Những nhượng bộ này đã làm suy yếu đáng kể đề xuất ban đầu của EC, cho thấy khó khăn trong việc duy trì sự thống nhất giữa các nước thành viên ngay cả khi Thủ tướng Hungary Viktor Orban không còn là trở ngại lớn như trước.