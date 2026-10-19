Triệt phá nhóm trộm chó chuyên nghiệp, mở rộng điều tra đường dây tiêu thụ liên tỉnh

Triệt phá nhóm trộm chó hoạt động có tổ chức

Từ đầu tháng 10/2026, qua công tác nắm tình hình và tiếp nhận thông tin phản ánh của người dân về việc liên tiếp xảy ra các vụ trộm cắp chó tại các xã Nghĩa Thành, Kim Long, Ngãi Giao và một số địa bàn lân cận, Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố đã khẩn trương tổ chức xác minh, rà soát các đối tượng nghi vấn, tập trung lực lượng điều tra, truy xét.

Công an xác định Nguyễn Bá Long (SN 1997, cư trú tại phường Long Bình, TP Đồng Nai) có nhiều biểu hiện nghi vấn liên quan đến hoạt động trộm cắp và tiêu thụ chó không rõ nguồn gốc.

Các đối tượng (từ trái sang): Nguyễn Văn Quả, Nguyễn Ngọc Nhi, Nguyễn Bá Long, Nguyễn Ngọc Trí, Nguyễn Văn Hiệp, Nguyễn Thanh Liêm cùng một số tang vật.

Ngày 8/10, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hồ Chí Minh phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đồng Nai và Công an phường Long Bình (TP Đồng Nai) tiến hành kiểm tra nơi ở của Nguyễn Bá Long tại khu phố 14, phường Long Bình, TP Đồng Nai.

Tại đây, lực lượng Công an phát hiện căn nhà được quây kín bằng hàng rào tôn, bên trong bố trí khu vực sơ chế, giết mổ động vật. Kiểm tra một xe ô tô đang đậu trong sân, lực lượng chức năng phát hiện 21 con chó đã chết, tổng khối lượng 304,6 kg, cùng các thiết bị súng kích điện tự chế và nhiều vật dụng liên quan đến hành vi trộm cắp.

Tiếp tục khám xét, cơ quan điều tra phát hiện, thu giữ thêm 32 con chó đã được làm thịt, tổng khối lượng gần 420 kg và 57 con mèo đã được làm thịt, tổng khối lượng hơn 170 kg, được cất giữ trong các thùng xốp, tủ đông để chuẩn bị tiêu thụ.

Từ kết quả kiểm tra, thu thập chứng cứ, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh đã làm rõ nhóm đối tượng liên quan gồm Nguyễn Bá Long, Nguyễn Thanh Liêm, Nguyễn Ngọc Trí, Nguyễn Ngọc Nhi, Nguyễn Văn Hiệp và Nguyễn Văn Quả.

Nguyễn Long Yến Vân.

Lương Thị Thảo và Đinh Văn Thịnh

Đặng Thị Tho (trái) và Nguyễn Thị Ngọc.

Kết quả điều tra xác định, các đối tượng đã bàn bạc, phân công vai trò cụ thể, tổ chức trộm cắp chó tại nhiều địa bàn để bán lấy tiền tiêu xài. Trong đó, Nguyễn Thanh Liêm có nhiệm vụ điều khiển ô tô chở các đối tượng đi tìm chó; Nguyễn Ngọc Trí sử dụng thiết bị kích điện tự chế để thực hiện hành vi trộm cắp; Nguyễn Ngọc Nhi thu gom chó đưa lên ô tô.

Sau khi thực hiện hành vi phạm tội, các đối tượng vận chuyển số chó trộm cắp được về nơi ở của Nguyễn Bá Long để sơ chế, tiêu thụ. Nguyễn Bá Long giữ vai trò tổ chức thu gom, phân loại, sơ chế và tìm đầu ra tiêu thụ số chó trộm cắp; đồng thời phân chia tiền cho các đối tượng trực tiếp thực hiện hành vi phạm tội theo khối lượng chó giao về.

Chỉ tính riêng trong đêm 7/10 đến sáng 8/10, nhóm đối tượng đã thực hiện hành vi trộm cắp 21 con chó trên địa bàn các xã Nghĩa Thành, Ngãi Giao, Kim Long và khu vực lân cận, với tổng khối lượng hơn 300 kg, giá trị tài sản theo giá thị trường ước tính khoảng từ 19 đến hơn 20 triệu đồng... Các đối tượng còn khai nhận đã thực hiện nhiều vụ trộm cắp khác với phương thức, thủ đoạn tương tự.

Ngày 9/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với 6 đối tượng gồm Nguyễn Bá Long, Nguyễn Thanh Liêm, Nguyễn Ngọc Trí, Nguyễn Ngọc Nhi, Nguyễn Văn Hiệp và Nguyễn Văn Quả về tội “Trộm cắp tài sản”.

Các đối tượng cùng tang vật.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố tiếp tục tập trung làm rõ phương thức tổ chức, các đối tượng tham gia và hệ thống tiêu thụ tài sản do phạm tội mà có.

Ngày 10/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố đã triệu tập Nguyễn Long Yến Vân (SN 1986, cư trú tại TP Đồng Nai) đến Cơ quan Công an làm việc. Vân đã khai nhận hành vi liên quan đến hoạt động trộm cắp, sơ chế và tiêu thụ chó, mèo của nhóm Nguyễn Bá Long.

Theo đó, Nguyễn Long Yến Vân và Nguyễn Bá Long chung sống với nhau như vợ chồng. Hai đối tượng đã bàn bạc, thống nhất việc tổ chức trộm cắp chó, mèo để bán kiếm tiền, đồng thời phân công các đối tượng khác trực tiếp thực hiện hành vi trộm cắp...

Thông qua các ứng dụng mạng xã hội, Vân liên hệ với những người kinh doanh, buôn bán thịt chó, mèo tại nhiều tỉnh, thành phố để chào bán. Sau khi thống nhất số lượng, giá cả, Vân thông báo cho Long tổ chức đóng hàng, vận chuyển bằng xe khách đến các đầu mối tiêu thụ. Toàn bộ tiền mua bán được các khách hàng chuyển vào tài khoản ngân hàng do Vân quản lý. Sau đó, Vân phối hợp với Long phân chia tiền cho các đối tượng trực tiếp thực hiện hành vi trộm cắp.

Phát hiện mạng lưới tiêu thụ chó trộm cắp tại nhiều tỉnh, thành phố

Điểm đáng chú ý trong quá trình mở rộng điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hồ Chí Minh đã tập trung truy xét đến cùng nguồn tiêu thụ tài sản trộm cắp, làm rõ các đầu mối thường xuyên thu mua với số lượng lớn, bất chấp việc biết rõ nguồn gốc bất hợp pháp của số hàng hóa.

Một số tang vật thu giữ được.

Cơ quan Cảnh sát điều tra đã triệu tập, làm việc với 4 đối tượng thường xuyên mua thịt chó từ Nguyễn Long Yến Vân, gồm: Lương Thị Thảo (SN 1994, trú tại TP Hải Phòng), Đinh Văn Thịnh (SN 1996, trú tại tỉnh Hưng Yên), Đặng Thị Tho (SN 1988, trú tại tỉnh Ninh Bình) và Nguyễn Thị Ngọc (SN 1985, trú tại TP Hà Nội).

Kết quả điều tra bước đầu xác định, các đối tượng trên hoạt động kinh doanh, buôn bán thịt chó... Tổng cộng, qua dữ liệu giao dịch giữa 4 đầu mối trên với Nguyễn Long Yến Vân, Cơ quan điều tra xác định số lượt chuyển tiền hơn 860 triệu đồng, tương ứng khối lượng thịt chó ước tính trên 10 tấn.

Ngày 18/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh (Phòng Cảnh sát hình sự) đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 5 đối tượng Lương Thị Thảo, Đinh Văn Thịnh, Đặng Thị Tho và Nguyễn Thị Ngọc và Nguyễn Long Yến Vân về tội "Trộm cắp tài sản".

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh tiếp tục mở rộng điều tra, xác minh các vụ trộm cắp khác có liên quan, làm rõ nguồn gốc toàn bộ tang vật đã thu giữ, xác định các bị hại và củng cố chứng cứ để xử lý các đối tượng theo đúng quy định pháp luật.