AFC chưa đưa ra phán quyết về Asian Cup, đội tuyển Việt Nam vẫn phải chờ

Đội tuyển Việt Nam tiếp tục phải chờ phán quyết mới về Asian Cup 2027 (Ảnh: VFF).

AFC có buổi họp bất thường vào hôm nay, 20/10, tại Nhật Bản. Một trong những vấn đề quan trọng được đề cập đến trong cuộc họp này là phán quyết về thời điểm tổ chức Asian Cup 2027.

Có hai phương án được nhắc đến, một là giữ nguyên thời điểm bóng lăn như kế hoạch ban đầu, từ ngày 7/1/2027 đến 5/2/2027, hai là hoãn giải đấu một năm. Nguyên nhân của việc AFC phải đắn đo lựa chọn thời điểm tổ chức giải đấu do quốc gia chủ nhà của Asian Cup 2027 là Saudi Arabia bị tấn công cách đây ít ngày.

Giữa lúc cuộc họp bất thường của AFC đang diễn ra tại Tokyo (Nhật Bản), tờ Sponichi của xứ sở mặt trời mọc đưa tin: “Quyết định cuối cùng liên quan đến Asian Cup 2027, về việc tiếp tục tổ chức hay hoãn giải đấu, sẽ được đưa ra trong cuộc họp Ban chấp hành AFC. Cuộc họp này được tổ chức vào tháng 11 tới đây tại Bangkok (Thái Lan)”.

“Cũng có một số ý kiến từ AFC, bày tỏ đề xuất nên dời giải đấu sang một quốc gia khác, nhưng theo phía đại diện của Liên đoàn Bóng đá Nhật Bản (JFA) tham dự cuộc họp, khó có khả năng quốc gia nào khác nhận đăng cai giải đấu vào lúc này, vì thời gian hiện tại quá cận ngày khai mạc Asian Cup”, tờ Sponichi thông tin thêm.

Với việc thời điểm bóng lăn tại Asian Cup 2027 vẫn chưa được chốt, đội tuyển Việt Nam tiếp tục phải chờ. Kế hoạch đá giao hữu quốc tế của đội bóng đang được dẫn dắt bởi HLV Kim Sang Sik (người Hàn Quốc), nhất là các trận giao hữu trong những ngày cuối năm sẽ bị ảnh hưởng.

Tờ Sponichi thông tin: “Trận giao hữu giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Nhật Bản, dự kiến diễn ra ngày 30/12, trên sân Panasonic (Osaka, Nhật Bản) đang bị đặt dấu hỏi?”.

“Ngoài ra, trong trường hợp Asian Cup 2027 được dời lại một năm, khởi tranh vào tháng 1/2028, kế hoạch của một số đội tuyển có thể bị xáo trộn.

Khi đó giải đấu sẽ trùng với vòng loại Olympic 2028 (vòng chung kết giải U23 châu Á 2028), các một số HLV sẽ gặp khó khăn trong việc lựa chọn cầu thủ chơi ở đội U23 hoặc đội tuyển quốc gia của từng nền bóng đá”, tờ báo của Nhật Bản bày tỏ quan điểm.

Tại Asian Cup 2027, đội tuyển Việt Nam nằm ở bảng E cùng các đội Hàn Quốc, UAE và Yemen. Đội tuyển Việt Nam đặt mục tiêu ít nhất phải vượt qua vòng bảng. Còn tại giải U23 châu Á 2028, đội tuyển U23 Việt Nam đặt mục tiêu phấn đấu giành vé dự Olympic Los Angeles (Mỹ) diễn ra cùng năm.