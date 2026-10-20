Manchester City đối diện án phạt rất nặng

Man City nguy cơ bị trừ một lượng điểm rất lớn ngay trong mùa giải hiện tại.

Theo Daily Star, các nhà chức trách bóng đá Anh được cho là đang cân nhắc những phương án xử phạt đủ sức tạo ra tác động lớn đối với Man City. Thay vì trục xuất trực tiếp đội bóng khỏi Premier League, một án trừ điểm nặng có thể được xem là phương án đáng cân nhắc, qua đó khiến đội bóng này đối diện nguy cơ xuống hạng.

Nguồn tin này cho biết, Man City có thể bị trừ một lượng điểm rất lớn ngay trong mùa giải hiện tại. Trong kịch bản nghiêm khắc hơn, đội bóng thành Manchester có thể tiếp tục chịu án phạt ở mùa tiếp theo, khiến quá trình trở lại Premier League trở nên khó khăn.

Những cáo buộc tài chính gây sức ép lên Man City

Vụ việc bắt nguồn từ các cáo buộc liên quan đến những quy định tài chính của Premier League trong giai đoạn 2009-2018, cùng vấn đề hợp tác với quá trình điều tra. Đây là một trong những vụ việc gây chú ý lớn nhất trong lịch sử giải đấu, bởi Man City là đội bóng đã xây dựng vị thế hàng đầu tại Anh và châu Âu trong nhiều năm qua.

Theo nội dung được bài báo dẫn lại, những cáo buộc còn liên quan đến các thỏa thuận thương mại bị cho là không phản ánh đúng bản chất tài chính, với giá trị được nhắc đến lên tới khoảng 900 triệu bảng.

Nếu những vi phạm nghiêm trọng được chứng minh và dẫn đến án phạt nặng, tác động đối với Man City sẽ không chỉ dừng lại ở khía cạnh tài chính. Việc bị trừ điểm với số lượng lớn có thể làm thay đổi hoàn toàn vị trí của đội bóng trên bảng xếp hạng, đồng thời ảnh hưởng trực tiếp đến mục tiêu cạnh tranh danh hiệu và suất dự cúp châu Âu.

Dù vậy, cần phân biệt rõ các cáo buộc, kết luận được đưa ra trong quá trình tố tụng và quyết định xử phạt cuối cùng. Những thông tin về mức trừ điểm cụ thể hay khả năng xuống hạng vẫn cần được xác nhận bằng các thông báo chính thức.

Man City quyết kháng cáo

Về phía mình, Man City kiên quyết phủ nhận các cáo buộc và khẳng định có cơ sở để bảo vệ lập trường của CLB. Đội bóng cũng cho biết sẽ theo đuổi vụ việc đến cùng thông qua các thủ tục pháp lý.

Quá trình kháng cáo vì thế được xem là bước ngoặt quan trọng, có thể quyết định tương lai của Man City trong cuộc chiến pháp lý kéo dài với Premier League.

Nếu muốn đảo ngược một quyết định bất lợi, CLB cần đưa ra những lập luận và bằng chứng thuyết phục theo các tiêu chuẩn áp dụng trong thủ tục kháng cáo.