10 CLB nợ nhiều nhất, MU top 2

Paris Saint-Germain - 231,7 triệu bảng (274,4 triệu euro): Đứng ở vị trí thứ 10 là đại diện nước Pháp. Dù được hậu thuẫn bởi dòng vốn khổng lồ từ các quỹ đầu tư Qatar, PSG vẫn phát sinh khoản nợ hơn 231 triệu bảng. Nguyên nhân chủ yếu đến từ chi phí vận hành đắt đỏ, quỹ lương kỷ lục từng dành cho hàng loạt siêu sao hàng đầu thế giới và những yêu cầu ngặt nghèo trong việc cân đối sổ sách theo Luật Công bằng Tài chính của UEFA. Ảnh: Reuters.

Chelsea - 262,4 triệu bảng: Chelsea xếp thứ 9 khi ghi nhận mức lỗ trước thuế kỷ lục trong lịch sử Premier League là 262,4 triệu bảng. Đáng chú ý hơn cả khoản nợ trực tiếp của đội bóng, công ty mẹ BlueCo, đơn vị sở hữu Chelsea cùng nhiều câu lạc bộ vệ tinh, đang gánh khoản nợ khổng lồ lên tới 1,39 tỷ bảng. Ảnh: Reuters.

Liverpool - 285 triệu bảng: Dù nổi tiếng với mô hình vận hành thận trọng dưới sự quản trị của tập đoàn Fenway Sports Group (FSG), Liverpool vẫn ghi nhận 285 triệu bảng tiền nợ. Phần lớn khoản nợ này là vốn vay dài hạn phục vụ việc nâng cấp hai khán đài Main Stand và Anfield Road cùng trung tâm huấn luyện mới. Ảnh: Reuters.

Juventus - 286,8 triệu bảng: Đứng thứ 7 là "Bà đầm già" thành Turin với khoản nợ 286,8 triệu bảng. Juventus rơi vào suy thoái tài chính sau giai đoạn vung tay quá trán cho các bản hợp đồng đắt giá và quỹ lương phình to trước đại dịch. Những án phạt trừ điểm cùng việc vắng bóng tại các cúp châu Âu thời gian qua càng làm sụt giảm nguồn thu, đẩy câu lạc bộ vào thế phải thắt lưng buộc bụng để tái cơ cấu. Ảnh: Reuters.

Inter Milan - 336 triệu bảng (398 triệu euro): Inter Milan xếp thứ 6 và là ví dụ điển hình cho bi kịch "vay mượn tương lai để trang trải cho hiện tại". Sau nhiều đợt phát hành trái phiếu dưới thời tập đoàn Suning, câu lạc bộ phải vay khẩn cấp 275 triệu euro từ quỹ đầu tư Oaktree với lãi suất 12%. Đến tháng 5/2024, khoản nợ phình to lên 400 triệu euro và mất khả năng chi trả đã khiến Suning buộc phải nhượng lại toàn bộ quyền sở hữu đội bóng cho Oaktree. Ảnh: Reuters.

AS Roma - 348,4 triệu bảng (413 triệu euro): Đại diện thủ đô Italy xếp thứ 5 với khoản nợ 348,4 triệu bảng. AS Roma từ lâu đã đối mặt với những khó khăn kinh niên trong việc cân đối thu chi, doanh thu thương mại hạn chế và thiếu một sân vận động thuộc quyền sở hữu riêng. Dù đã có những nỗ lực thay đổi cấu trúc quản lý, đội bóng vẫn chưa thể thoát khỏi các gánh nặng nợ nần tích tụ từ nhiều năm qua. Ảnh: Reuters.

Arsenal - 426,9 triệu bảng: Arsenal đứng thứ 4 với khoản nợ 426,9 triệu bảng. Bên cạnh nghĩa vụ tài chính tồn đọng từ dự án xây dựng sân Emirates, con số này phản ánh chiến lược đầu tư mạnh tay của ban lãnh đạo trên thị trường chuyển nhượng gần đây nhằm tái thiết đội hình. Gánh nặng này đòi hỏi "Pháo thủ" phải duy trì sự hiện diện liên tục tại Champions League để đảm bảo dòng tiền bù đắp. Ảnh: Reuters.

Tottenham Hotspur - 831,2 triệu bảng: Bước vào nhóm nợ nặng nề nhất, Tottenham xếp thứ 3 với 831,2 triệu bảng nợ ròng. Toàn bộ gánh nặng này bắt nguồn từ dự án xây dựng sân vận động mới trị giá 1,2 tỷ bảng. Dù từng nợ nhiều nhất châu Âu vào năm 2021, "Gà trống" đang hưởng lợi lớn từ doanh thu bán vé và hơn 30 sự kiện ngoài bóng đá mỗi năm. Đặc biệt, khoản vay xây sân được miễn trừ khỏi Quy tắc Lợi nhuận và Bền vững (PSR). Ảnh: Reuters.

Manchester United - 1,15 tỷ bảng: Vượt ngưỡng 1 tỷ bảng, Manchester United đứng thứ 2 do hệ quả từ thương vụ thâu tóm bằng vốn vay của nhà Glazer năm 2005. Giới chủ đã dùng chính câu lạc bộ làm tài sản thế chấp để vay tiền. Hơn 852 triệu bảng đã phải trả riêng cho tiền lãi trong khi giới chủ vẫn đều đặn rút cổ tức. Kết hợp cùng các thương vụ mua sắm kém hiệu quả, "Quỷ đỏ" ngày càng lún sâu vào nợ nần. Ảnh: Reuters.

FC Barcelona - 2,28 tỷ bảng (2,7 tỷ euro): Đứng đầu bảng danh sách nợ nần toàn cầu là Barcelona. Sai lầm quản trị thời cựu Chủ tịch Bartomeu với các bom tấn thất bại và quỹ lương tăng 61% đã đẩy đội bóng vào cảnh kiệt quệ. Cú sốc đại dịch cùng dự án cải tạo sân Camp Nou liên tục đội vốn lên 1,8 tỷ euro khiến Barca rơi vào khủng hoảng trầm trọng, buộc phải kích hoạt hàng loạt "đòn bẩy kinh tế" để bán trước doanh thu tương lai nhằm duy trì sự sống. Ảnh: Reuters.