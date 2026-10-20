Khai mạc Giải vô địch cầu mây các đội tuyển xuất sắc quốc gia năm 2026

Ngày 20.10, tại Vĩnh Long, Giải vô địch cầu mây các đội tuyển xuất sắc quốc gia năm 2026 chính thức khai mạc, với sự tham gia của 10 đội tuyển nam, nữ hàng đầu cả nước.

Ban tổ chức tặng hoa cho các vận động viên nữ tham dự giải

Giải đấu lần này quy tụ hơn 150 cán bộ, huấn luyện viên và vận động viên đến từ các địa phương, đơn vị gồm: TP.HCM, Hà Nội, Cần Thơ, Huế, Đồng Nai, Thanh Hóa, Nghệ An, Đồng Tháp, Vĩnh Long và đội Công an Nhân dân.

Các đội tranh tài ở 6 nội dung: đội tuyển 4 nam, đội tuyển 4 nữ, đội tuyển 3 nam, đội tuyển 3 nữ, đôi nam, đôi nữ. Các đội tham dự giải hứa hẹn mang đến những trận đấu hấp dẫn, kịch tính, có chất lượng chuyên môn cao. Giải đấu đề cao tinh thần “Trung thực - Cao thượng - Tiến bộ”.

Các đội cầu mây tại buổi lễ khai mạc ngày 20.10, ở tỉnh Vĩnh Long

Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó Giám đốc Sở VHTTDL tỉnh Vĩnh Long Cao Quốc Dũng cho biết, giải đấu năm nay có ý nghĩa quan trọng, nhằm động viên phong trào và xây dựng lực lượng cầu mây toàn quốc; đồng thời chuẩn bị chuyên môn hướng tới SEA Games 34 và ASIAD 21.

Đội cầu mây nam Vĩnh Long thi đấu cùng đội cầu mây TP.HCM

Để giải đấu thành công tốt đẹp, Ban tổ chức đề nghị lực lượng trọng tài làm việc với tinh thần công tâm, khách quan; các vận động viên thi đấu hết mình, cống hiến những pha bóng đẹp với tinh thần thể thao, trung thực, cao thượng.

Ban tổ chức cam kết tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất về cơ sở vật chất, đi lại, an ninh… để giải đấu diễn ra thành công.

Đội nữ cầu mây Công an Nhân dân thi đấu cùng đội nữ Hà Nội

Cầu mây là môn thể thao giàu tính kỹ thuật, mang đậm dấu ấn văn hóa Đông Nam Á và ngày càng phát triển tại Việt Nam. Giải vô địch cầu mây các đội tuyển xuất sắc quốc gia năm 2026 sẽ diễn ra từ ngày 20 đến 23.10.