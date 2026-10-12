Bí mật 18 hình xăm của Messi

Lionel Messi không chỉ để lại dấu ấn trên sân cỏ mà còn khắc ghi những dấu ấn ấy trên chính cơ thể mình. Cựu đội trưởng đội tuyển quốc gia Argentina sở hữu bộ sưu tập hình xăm giàu ý nghĩa, trong đó nhiều hình dành riêng cho gia đình và những khoảnh khắc quan trọng nhất cuộc đời anh.

Một trong những hình xăm mang tính biểu tượng nhất là bức chân dung mẹ anh, bà Celia, nằm ở phía trên bên trái lưng. Đây là một trong những hình xăm lâu đời nhất của Messi, được cho là thực hiện vào năm 2011. Anh lần đầu để lộ hình xăm này trong một kỳ nghỉ tại Ibiza.

Hình xăm trên cánh tay của Messi - Ảnh: Reuters

1 năm sau, Messi lần đầu lên chức bố. Anh xăm dấu bàn tay của con trai lên phía sau chân. Sau đó, cầu thủ người Argentina bổ sung tên Thiago vào giữa hai ngón cái, bên trong hình trái tim, để tránh việc hình xăm bị nhầm là sự tưởng nhớ đến khoảnh khắc Bàn tay của Chúa nổi tiếng của Diego Maradona.Tháng 9/2015, Messi tiếp tục xăm tên người con trai thứ hai, Mateo, lên cánh tay trái, qua đó một lần nữa thể hiện cách anh đặt gia đình làm trọng tâm trong cuộc sống.

Trong số rất nhiều hình xăm trên cơ thể Messi có hình chuỗi tràng hạt, cùng nhiều bông hoa với những màu sắc khác nhau trên cánh tay phải. Anh cũng xăm hình một con mắt, một chiếc đồng hồ và khuôn mặt Chúa Jesus ở cùng khu vực này.

Trước đây, chân trái của Messi được phủ kín bởi những hình xăm hoa hồng và quả bóng đá. Tuy nhiên, anh đã quyết định xăm đè lên những hình này. Giờ đây, gần như toàn bộ chân trái của Messi được phủ mực đen. Chỉ còn có thể nhìn thấy số 10, một quả bóng và hình xăm cũ dành tặng Thiago, con trai đầu lòng của anh.

Messi với chân trái bao phủ với mực đen - Ảnh: Reuters

Năm 2017, Lionel quyết định xăm ngày cưới với Antonela Roccuzzo bằng chữ số La Mã tại vị trí đeo nhẫn cưới. Đây không phải hình xăm duy nhất anh dành tặng vợ. Messi còn xăm hình vương miện của nhà vua ở cẳng tay trái. Hình xăm này được thực hiện theo cặp với vợ anh, người có hình vương miện nữ hoàng trên cánh tay. Ngoài ra, ngày sinh của các con Messi cũng được ghi dấu trên chân phải của anh.

Lionel Messi đã chứng minh mình là người giữ lời khi thực hiện lời hứa sau khi cùng đội tuyển Argentina vô địch Copa América 2021. Anh xăm hình lá bài Five of Cups (Năm chiếc cốc) nổi tiếng lên chân trái. Messi, người đóng vai trò then chốt trong hành trình đăng quang giải đấu Nam Mỹ, quyết định giữ lời hứa và xăm biểu tượng này gần mắt cá chân. Đáng ngạc nhiên, Messi không có hình xăm nào liên quan đến World Cup Qatar 2022 hay các kỳ World Cup nói chung.

Hình xăm ở tay và chân của Messi - Ảnh: IGNV

Năm 2023, Messi tiết lộ về thú vui của mình, đặc biệt là những hình xăm phủ mực đen: “Tôi xăm màu đen vì không thích hình xăm trước đây của mình. Tôi xăm theo ngẫu hứng, rồi chỉnh sửa một chút để tất cả đều liên quan đến bóng đá. Thực ra, tôi nên xăm lại một lần nữa, nhưng hiện tại tôi không có hứng”.

Theo tờ El Pais, cuối năm 2014, Messi liên hệ với nghệ nhân xăm hình người Argentina Roberto López qua WhatsApp, mời anh đến Barcelona để thực hiện hình xăm kín cánh tay phải. Messi tự lên ý tưởng, lựa chọn các họa tiết và trao đổi với López về cách sắp xếp chúng.

Những hình xăm trên cơ thể Messi - Ảnh: IGNV

Thời điểm đó, Messi muốn có hình ảnh nhà thờ Sagrada Familia và quyết định chỉ đặt một họa tiết ở khuỷu tay. Các họa tiết gồm hoa sen; tràng hạt với hình dáng thành phố Rosario; bản đồ thế giới cổ đặt bên dưới tràng hạt, thể hiện Nam Mỹ và châu Âu; một chiếc đồng hồ đang tháo rời; cây thánh giá trên vai; hình con mắt của vợ anh, Antonella, ở mặt trong một bên bắp tay; cùng những bông hoa anh đào để tạo sự hài hòa với hoa sen.

Theo Messi, chiếc đồng hồ tượng trưng cho thời gian ngừng trôi. Anh từng tâm sự với người thợ xăm: “Nếu có một khoảnh khắc nào tôi muốn đóng băng thời gian, thì đó chính là lúc này”.

Messi chọn hoa sen bởi loài hoa này mọc trong đầm lầy và sẽ chết nếu bị đưa ra khỏi môi trường ấy. Người Nhật có quan niệm rằng điều quan trọng không phải bạn xuất thân từ đâu, mà là bạn sẽ trở thành người như thế nào. Quan niệm này khiến Lionel đặc biệt ấn tượng. Hoa anh đào tượng trưng cho sự tái sinh và vòng tuần hoàn bất tận của cuộc sống.

“Messi còn có hình xăm quả bóng đá để thể hiện niềm đam mê với môn thể thao này, hình Chúa Jesus trên cánh tay phải nhằm tôn vinh nền tảng tôn giáo của mình và họa tiết cửa sổ hoa hồng lấy cảm hứng từ Vương cung thánh đường Sagrada Familia ở Barcelona”, trang Givemesport cho biết.

“Messi xăm hình con mắt của Antonella trên bắp tay, trong khi đôi môi của cô được thể hiện qua hình xăm đôi môi đang hôn. Hai người đã gắn bó với nhau từ năm 2008 và còn có một hình xăm đôi: Antonella xăm vương miện nữ hoàng trên cơ thể, còn Messi xăm vương miện nhà vua. Hình xăm này tượng trưng cho mong muốn hai người sẽ mãi bên nhau”,Givemesport viết tiếp.

Theo Givemesport, Messi có tổng cộng 18 hình xăm gồm: chân dung mẹ của anh, dấu bàn tay, tên con trai Thiago, quả bóng, Chúa Jesus, hoa sen, cửa sổ hoa hồng, vương miện nhà vua, đôi mắt của Antonella, chiếc đồng hồ lớn, các bánh răng đồng hồ, tràng hạt cầu nguyện, bản đồ Nam Mỹ và châu Âu, số áo 10, dao găm có cánh, ngày sinh, đôi môi đang hôn và tên con trai Mateo.