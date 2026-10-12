Bắc Ninh tổ chức liên hoan các làng quan họ gốc lần thứ Nhất năm 2026

Liên hoan có sự tham gia của các đoàn nghệ thuật quần chúng đến từ 49 làng quan họ gốc thuộc 11 xã, phường trên địa bàn TP Bắc Ninh. Mỗi làng quan họ gốc thành lập một đoàn nghệ thuật quần chúng, tối thiểu 25 thành viên, gồm các thành viên câu lạc bộ Dân ca Quan họ, nghệ nhân thực hành, liền anh, liền chị và các hạt nhân văn nghệ đang sinh sống, học tập, làm việc tại địa phương.

Ảnh minh họa.

Nội dung tập trung giới thiệu các làn điệu Dân ca Quan họ Bắc Ninh lời cổ; cách ứng xử, lề lối giao tiếp của người quan họ; trang phục truyền thống và hình thức trình diễn mang đậm bản sắc văn hóa quan họ gốc.

Các đoàn được khuyến khích lựa chọn những bài hát đặt lời mới dựa trên làn điệu Dân ca Quan họ Bắc Ninh, có nội dung phù hợp với chủ đề, mục đích của liên hoan.

Mỗi đoàn xây dựng một chương trình nghệ thuật thời lượng không quá 20 phút, gồm 3 tiết mục: Đơn ca, song ca và tốp ca. Trong đó, tiết mục song ca thực hiện theo hình thức hát quan họ truyền thống, ưu tiên đối đáp giữa liền anh và liền chị, không sử dụng nhạc đệm.

Nội dung, thứ tự và thời lượng từng tiết mục do các đoàn chủ động xây dựng, bảo đảm phù hợp với tổng thời lượng và thể lệ liên hoan.

Liên hoan dự kiến diễn ra trong 3 ngày, từ 16 đến 18/11/2026 tại Hội trường lớn Trung tâm Văn hóa - Triển lãm thành phố, đường Nguyễn Thị Định, Khu đô thị phía Nam, phường Bắc Giang, TP Bắc Ninh…

Thông qua liên hoan, Bắc Ninh hướng tới nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, ngành và nhân dân trong bảo tồn không gian văn hóa quan họ, phong tục, tập quán, lề lối sinh hoạt văn hóa truyền thống; tạo điều kiện để nghệ nhân, liền anh, liền chị, các câu lạc bộ và cộng đồng thực hành dân ca quan họ giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, đồng thời phát hiện, bồi dưỡng những hạt nhân tiềm năng, góp phần lan tỏa và phát huy giá trị di sản trong đời sống đương đại.

Xem thêm video: Bắc Ninh ngày mới. Nguồn: BTV.