Chương cuối sự nghiệp Messi sẽ diễn ra ở đâu?

Messi còn hợp đồng với Inter Miami đến hết mùa 2028 và hiện chưa có dấu hiệu rời MLS sớm.

Lionel Messi vừa khép lại hành trình dài 21 năm cùng tuyển Argentina, nhưng sự nghiệp cấp CLB của anh vẫn chưa kết thúc. Ở tuổi 39, Messi chưa nói rõ khi nào sẽ dừng chơi bóng, vì thế câu hỏi tiếp theo gần như lập tức xuất hiện: anh sẽ chọn đâu làm điểm dừng cuối cùng?

Lựa chọn thực tế nhất lúc này vẫn là Inter Miami. Messi đã gia hạn hợp đồng đến hết mùa 2028 và nhiều lần khẳng định hài lòng với cuộc sống tại Florida. Việc CLB chuẩn bị chuyển sang sân mới Miami Freedom Park cũng là một phần trong kế hoạch giữ anh ở lại lâu dài.

Từ khi Messi đến Mỹ năm 2023, Inter Miami thay đổi mạnh về cả chuyên môn lẫn thương mại. CLB giành những danh hiệu đầu tiên, lần đầu vô địch MLS Cup và trở thành một trong những đội bóng được chú ý nhất tại Mỹ. Messi cũng đã vượt mốc 100 bàn cho đội bóng.

Nếu chơi hết hợp đồng, anh sẽ 41 tuổi vào cuối năm 2028. Với tuổi tác và khối lượng thi đấu hiện tại, khả năng Messi kết thúc sự nghiệp ngay tại Miami rõ ràng là phương án dễ xảy ra nhất.

Newell’s vẫn chờ Messi trở về

Dù vậy, Newell’s Old Boys chưa từ bỏ hy vọng đưa Messi trở lại Rosario, nơi anh bắt đầu chơi bóng từ nhỏ trước khi sang Barcelona năm 13 tuổi.

Đầu năm nay, Phó chủ tịch Juan Manuel Medina xác nhận Newell’s từng xây dựng kế hoạch để Messi khoác áo đội bóng trong năm 2027. Kế hoạch này không chỉ liên quan tới CLB mà còn nhận được sự quan tâm từ thành phố Rosario và nhiều bên trong bóng đá Argentina.

Tuy nhiên, việc Messi gia hạn với Inter Miami đến năm 2028 khiến phương án 2027 gần như không còn phù hợp. Newell’s vì thế có thể phải chờ thêm, nếu Messi thực sự muốn trở lại quê nhà trước khi giải nghệ.

Sức hút của kịch bản này không nằm nhiều ở chuyên môn. Messi chưa từng chơi bóng chuyên nghiệp tại giải VĐQG Argentina, nên nếu khoác áo Newell’s, anh sẽ có một đoạn kết mang nhiều ý nghĩa cá nhân hơn so với việc giải nghệ tại Mỹ.

Newell’s vẫn hy vọng đưa Messi trở lại Rosario, nơi anh bắt đầu chơi bóng trước khi sang Barcelona.

Câu chuyện càng được nhắc tới sau phát biểu mới của Chủ tịch CONMEBOL Alejandro Domínguez. Một ngày sau trận chia tay Messi, ông công khai cho rằng điều duy nhất còn thiếu trong sự nghiệp của siêu sao Argentina là được chơi Copa Libertadores.

Domínguez thậm chí nhắc tới Newell’s như một khả năng. Khi được hỏi liệu Messi có thể trở lại đội bóng cũ hay không, ông trả lời: “Tại sao không?”, đồng thời cho rằng Rosario vẫn có vị trí đặc biệt với tiền đạo này.

Nhưng để kịch bản ấy xảy ra, Newell’s trước hết phải giành quyền dự Libertadores. Theo thể thức hiện tại, Inter Miami không thuộc hệ thống CONMEBOL nên không thể tham gia giải đấu cấp CLB lớn nhất Nam Mỹ.

Nếu Messi thực sự muốn thử sức tại Libertadores, anh gần như phải chuyển sang một CLB Nam Mỹ. Newell’s vì thế trở thành lựa chọn vừa có yếu tố tình cảm, vừa có thể mở ra trải nghiệm mới mà anh chưa từng có trong sự nghiệp.

Miami vẫn chiếm ưu thế

Dù Newell’s và Libertadores tạo ra nhiều sự tò mò, Inter Miami vẫn đang nắm lợi thế lớn nhất. Messi còn hợp đồng dài hạn, gia đình đã ổn định cuộc sống tại Mỹ và bản thân anh cũng chưa cho thấy ý định rời đi sớm.

Việc không còn thi đấu cho tuyển Argentina còn giúp Messi giảm đáng kể khối lượng di chuyển. Anh sẽ không phải liên tục bay giữa Mỹ và Nam Mỹ trong các đợt FIFA Days, qua đó có thêm thời gian hồi phục và duy trì thể trạng ở giai đoạn cuối sự nghiệp.

Sau khi chia tay tuyển Argentina, Messi có thể toàn tâm cho phần còn lại sự nghiệp cấp CLB và tự chọn cách khép lại hành trình của mình.

Inter Miami cũng có lý do để muốn giữ Messi lâu nhất có thể. Anh không chỉ còn giá trị chuyên môn, mà vẫn là nhân vật quan trọng nhất trong dự án thương mại và hình ảnh của CLB.

Trong khi đó, Newell’s cần chờ thời điểm phù hợp hơn, còn Libertadores vẫn phụ thuộc vào việc Messi có thực sự muốn trở lại Nam Mỹ hay không. Sau nhiều năm chinh phục gần như mọi danh hiệu lớn, động lực của anh ở giai đoạn này có thể không còn nằm ở việc bổ sung thêm một chiếc cúp.

Quyết định sau năm 2028 vì thế nhiều khả năng sẽ phụ thuộc vào cảm xúc nhiều hơn tính toán chuyên môn. Messi có thể tiếp tục cuộc sống ổn định ở Miami, trở về Rosario để chơi cho đội bóng tuổi thơ hoặc chọn Libertadores như một thử thách cuối cùng.

Không phương án nào hiện đủ rõ để xem như quyết định cuối cùng. Messi vừa khép lại chương dài nhất trong màu áo Argentina, còn phần còn lại của sự nghiệp có lẽ không còn nhiều năm để kéo dài.

Điều đáng chờ đợi lúc này không phải Messi còn thiếu danh hiệu nào, mà là anh muốn những trận đấu cuối cùng trong sự nghiệp diễn ra ở đâu.