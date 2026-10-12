Các hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam cần tạo dấu ấn sâu đậm trong lòng người dân

• Khánh Hòa tổ chức nhiều hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam

Sáng 12-10, tại trụ sở Chính phủ, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt triển khai Ngày Văn hóa Việt Nam gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026. Dự hội nghị tại điểm cầu Trung ương có lãnh đạo Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Bộ VH-TT-DL), cùng đại diện các bộ, ngành Trung ương.

Tham dự hội nghị tại điểm cầu Khánh Hòa có các đồng chí: Nguyễn Long Biên - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Trần Thu Mai - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành và địa phương.

Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà chủ trì hội nghị. Ảnh: Bộ VH-TT-DL

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Long Biên chủ trì tại điểm cầu Khánh Hòa.

Tại hội nghị, lãnh đạo Bộ VH-TT-DL cho biết, Ngày Văn hóa Việt Nam (24-11) năm nay gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (18-11), tạo thành chuỗi hoạt động từ ngày 18 đến 24-11 tại từng khu dân cư, thôn, tổ dân phố. Ở cấp quốc gia, Bộ VHTT-DL đang chuẩn bị 6 hoạt động điểm nhấn: Hội nghị Văn hóa toàn quốc (dự kiến trong tháng 11); chương trình nghệ thuật đặc biệt do TP. Hà Nội chủ trì; triển lãm nghệ thuật về phát triển nền văn hóa Việt Nam trong thời kỳ hội nhập giai đoạn 2021 - 2025; tuần phim chào mừng Liên hoan phim quốc tế Hà Nội lần thứ VIII và Ngày Văn hóa Việt Nam; chương trình “Thanh âm Việt Nam 2026” (từ tháng 10 đến tháng 12); chiến dịch truyền thông “Hành trình trải nghiệm văn hóa Việt 2026”. Nền tảng Bản đồ số Văn hóa Việt Nam đã hoạt động thử nghiệm, các địa phương bắt đầu cập nhật dữ liệu từ ngày 12-10, dự kiến công bố trên toàn quốc vào ngày 1-11.

Đối với các địa phương, đến nay đã có 32/34 tỉnh, thành phố ban hành kế hoạch tổ chức. Các hoạt động tập trung vào 6 nhóm: Thông tin, tuyên truyền; văn hóa, nghệ thuật, thể thao, du lịch; di sản, văn hóa đọc, giáo dục văn hóa; sinh hoạt tại cộng đồng dân cư; quảng bá bản sắc, kết nối địa phương; biểu dương mô hình, cách làm sáng tạo.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Khánh Hòa.

Đồng chí Trần Thu Mai và các đại biểu dự hội nghị ở điểm cầu Khánh Hòa.

Tại Khánh Hòa, UBND tỉnh đã ban hành kế hoạch tổ chức “Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026” trên địa bàn tỉnh, với các hoạt động hưởng ứng diễn ra cao điểm từ ngày 16 đến 26-11. Các hoạt động lớn gồm: Chương trình nghệ thuật “Thanh âm quê hương” giới thiệu nghệ thuật bài chòi Trung Bộ và đờn ca tài tử Nam Bộ; lễ trao giải cuộc thi sáng tác ca khúc mới về Khánh Hòa; trưng bày “Ký ức văn hóa Khánh Hòa” và trưng bày chuyên đề “Tiếng vọng từ lòng đất” tại Bảo tàng tỉnh.

Từ ngày 20 đến 24-11, tại di tích quốc gia đặc biệt Tháp Bà Pô Nagar, Tháp Pô Klong Garai và danh thắng Hòn Chồng - Hòn Đỏ có các hoạt động trình diễn múa, nhạc cụ dân tộc Chăm, làm gốm, trải nghiệm đàn đá, mặc thử áo dài miễn phí. Riêng ngày 24-11, các di tích lịch sử, văn hóa do địa phương quản lý mở cửa miễn phí đón người dân và du khách.

Tỉnh cũng tổ chức đợt phim chào mừng, có chiếu phim lưu động tại các thôn, tổ dân phố; Ngày hội đọc sách; cuộc thi Tìm hiểu Di sản văn hóa Khánh Hòa và Giải vô địch yoga quốc gia lần thứ VIII. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh chủ trì các hoạt động biểu diễn, giao lưu nghệ thuật tại khu dân cư và Liên hoan nghệ thuật quần chúng chào mừng 96 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (18-11).

Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh: Bộ VH-TT-DL

Phát biểu kết luận, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà đánh giá cao sự chuẩn bị của Bộ VH-TT-DL, các cơ quan Trung ương, các bộ, ngành và địa phương; nhìn chung, các điều kiện tổ chức cơ bản đã sẵn sàng. Phó Thủ tướng nhấn mạnh, năm 2026 là năm đầu tiên triển khai Nghị quyết số 80 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Việc gắn Ngày Văn hóa Việt Nam với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc có ý nghĩa thiết thực, góp phần phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, lan tỏa các giá trị văn hóa. Các hoạt động cần có dấu ấn, định hình được giá trị, từng bước trở thành sự kiện được người dân mong đợi hằng năm.

Phó Thủ tướng yêu cầu việc tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam phải bảo đảm 6 yêu cầu: Lấy Nhân dân làm chủ thể; lấy cộng đồng dân cư làm trung tâm trong tổ chức các hoạt động, gắn chặt văn hóa với đại đoàn kết dân tộc; mở rộng tối đa không gian văn hóa phục vụ Nhân dân, phát huy đồng bộ các thiết chế văn hóa như bảo tàng, nhà hát, thư viện, trung tâm điện ảnh và các di tích, danh lam thắng cảnh, điểm tham quan du lịch để người dân được trải nghiệm; huy động sức mạnh toàn xã hội cùng tham gia; đẩy mạnh công tác truyền thông về Ngày Văn hóa Việt Nam; bảo đảm hiệu quả thực chất, an toàn, tiết kiệm, chú trọng giá trị kết nối cộng đồng.

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ VH-TT-DL sớm hoàn thiện hướng dẫn, bộ nhận diện, tổ chức họp báo, vận hành Bản đồ số văn hóa Việt Nam, mở cửa tối đa các thiết chế văn hóa và tăng cường kiểm tra, đôn đốc các nhiệm vụ, đảm bảo các hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam được tổ chức đồng bộ, thiết thực, hiệu quả, tạo không khí vui tươi, phấn khởi, lan tỏa sâu rộng các giá trị văn hóa tốt đẹp trong đời sống xã hội.

Đối với địa phương, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà đề nghị mỗi tỉnh, thành phố chủ động lựa chọn và triển khai ít nhất một hoạt động điểm nhấn, phản ánh rõ nét bản sắc văn hóa địa phương. Ở cơ sở, từng thôn, tổ dân phố cần xây dựng chương trình thiết thực, thu hút đông đảo người dân tham gia, tránh hình thức, rập khuôn; sau ngày hội, kịp thời đánh giá để duy trì, nhân rộng các mô hình hiệu quả. Các địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, cổ động trực quan, vận động Nhân dân đồng loạt treo cờ Tổ quốc; chủ động phương án bảo đảm y tế, vệ sinh môi trường, giữ cảnh quan xanh - sạch - đẹp tại khu dân cư trước, trong và sau sự kiện.