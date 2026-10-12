Lâm Đồng xếp hạng 4 di tích lịch sử cấp tỉnh trong năm 2026

Di tích Miếu Long Lễ, xã Bắc Bình

Qua quá trình lập hồ sơ khoa học, Bảo tàng tỉnh Lâm Đồng đã nghiên cứu, xác định các giá trị lịch sử, văn hóa của từng di tích.

Di tích Hội Phước Thiện, xã Liên Hương

Việc xếp hạng đã tạo cơ sở pháp lý quan trọng để các cấp, ngành và địa phương tăng cường công tác quản lý, bảo vệ, tu bổ và phát huy giá trị di sản theo quy định của Luật Di sản văn hóa.

Di tích Khu Căn cứ Lê Hồng Phong, xã Hòa Thắng

Tính đến nay, toàn tỉnh Lâm Đồng có 149 di tích lịch sử, văn hóa và danh lam thắng cảnh được xếp hạng các cấp; trong đó có 3 di tích quốc gia đặc biệt, 59 di tích cấp quốc gia và 87 di tích cấp tỉnh.

Di tích Đồn Biên phòng Đắk Đam (1975–1979), xã Thuận An

Đây là nguồn di sản quý giá, góp phần giáo dục truyền thống, gìn giữ bản sắc văn hóa và thúc đẩy phát triển du lịch bền vững.