Tưởng niệm Đại tường Trưởng lão Hòa thượng Thích Tịnh Hạnh - Thành viên Hội đồng Chứng minh

Chư tôn giáo phẩm dâng hương tưởng niệm

Quang lâm chứng minh có sự hiện diện của Trưởng lão Hòa thượng Thích Huệ Văn, Thành viên Hội đồng Chứng minh, Chứng minh Ban Trị sự TP.HCM; Trưởng lão Hòa thượng Thích Lệ Đức, Trưởng lão Hòa thượng Thích Lệ Linh đồng Thành viên Hội đồng Chứng minh; chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM; chư Tăng Ni, Phật tử các phường: Bàn Cờ, Xuân Hòa, Nhiêu Lộc tham dự.

Trước Giác linh đài, chư tôn giáo phẩm dâng hương tưởng niệm Trưởng lão Hòa thượng Thích Tịnh Hạnh, cầu nguyện Giác linh ngài cao đăng Phật quốc.

Vào sáng sớm 12-10, Hòa thượng Thích Lệ Trang, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, cùng chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM đã về tổ đình Phật Bửu thành kính dâng hương tưởng niệm Đại tường Trưởng lão Hòa thượng Thích Tịnh Hạnh

Tại buổi lễ, Thượng tọa Thích Nguyên Minh, trụ trì tổ đình Phật Bửu đại diện môn đồ đệ tử dâng lời tác bạch cúng dường trai nghi lên chư tôn giáo phẩm ngõ hầu đền đáp ân sư.

Ban đạo từ, Trưởng lão Hòa thượng Thích Lệ Đức tán thán tinh thần hiếu đạo của môn đồ đệ tử. Ngài ôn lại những công hạnh của cố Trưởng lão Hòa thượng Thích Tịnh Hạnh đối với Đạo pháp và Dân tộc, qua đó, kỳ vọng với sự hòa hợp, đoàn kết của môn đồ pháp quyến sẽ xây dựng ngôi già-lam Phật Bửu ngày càng phát triển.

Môn đồ đệ tử dâng lời tác bạch

Sinh thời, Trưởng lão Hòa thượng Thích Tịnh Hạnh là Thành viên Hội đồng Chứng minh; Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM; nguyên Ủy viên Hội đồng Trị sự GHPGVN; nguyên Phó Trưởng ban Trị sự kiêm Trưởng ban Kinh tế - Tài chính GHPGVN TP.HCM; Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN Q.3 cũ; Tông trưởng Thiền Tịnh đạo tràng; nguyên trụ trì tổ đình Phật Bửu (phường Bàn Cờ, TP.HCM).

Trưởng lão Hòa thượng thế danh Nguyễn Văn Dùng, sinh năm Bính Tý (1936), tại xã An Hội, quận Trúc Giang, tỉnh Kiến Hòa (nay tỉnh Vĩnh Long). Ngài xuất thân trong gia đình trung lưu lễ giáo, là con út trong gia đình có 7 anh chị em. Thuở nhỏ, ngài thường theo mẹ đến chùa lễ Phật nghe kinh và được khai tâm mở trí của Sư cụ Trừng Thành, trụ trì chùa Phật Bửu Phóng Quang.

Trưởng lão Hòa thượng Thích Lệ Đức đạo từ chứng minh

Ngài xuất gia với Sư cụ Trừng Thành, được đặt pháp danh Tâm Hảo năm lên 13 tuổi. Năm 1951, Tổ sư Chơn Như Minh Trực về chùa Phật Bửu Phóng Quang để chứng minh Phật sự và khai đàn truyền giới Sa-di; duyên này, chính thức thâu nhận ngài làm đệ tử và ban pháp hiệu là Tịnh Hạnh, được Tổ sư đưa về tổ đình Phật Bửu, Sài Gòn tiếp tục tu học.

Năm 1961, ngài được Tổ sư cho phép thọ Cụ túc giới, do chính Tổ Chơn Như Minh Trực làm Hòa thượng Đường đầu, được ban pháp tự Thiện Lạc, hiệu Tịnh Hạnh, thuộc dòng Lâm Tế đời thứ 41, theo tông chỉ Thiền Tịnh đạo tràng.

Hành trạng gần 45 năm của Trưởng lão Hòa thượng là sự cống hiến trọn vẹn cho Đạo pháp và Dân tộc; đóng góp nhiều công đức trong sự phát triển, ổn định của GHPGVN TP.HCM; là bậc Tông trưởng của Thiền Tịnh đạo tràng, là bậc đống lương, nương tựa của tứ chúng, góp phần giữ gìn và phát huy truyền thống thiền môn.

Một số hình ảnh tưởng niệm Đại tường Trưởng lão Hòa thượng Thích Tịnh Hạnh tại tổ đình Phật Bửu: