[GALLERY] Cận cảnh phố Thành Thái sắp thí điểm không gian văn hóa, phố đi bộ

Trước khi được định hướng trở thành không gian văn hóa, tuyến phố đi bộ, phố Thành Thái vẫn mang nhịp sống quen thuộc của một tuyến phố đô thị Hà Nội, với dòng phương tiện qua lại, những tòa chung cư cao tầng và không gian xanh bên cạnh Công viên Cầu Giấy.

Phố Thành Thái dài khoảng 750m, thuộc địa bàn phường Cầu Giấy. Tuyến phố bắt đầu từ ngã tư giao giữa phố Duy Tân và phố Trần Thái Tông, kéo dài đến đầu ngõ 318 Nguyễn Khang.

Phố có 4 làn xe chạy, giao với các phố Hoàng Quán Chi, Khúc Thừa Dụ và Trương Công Giai.

Theo Quyết định số 3905/QĐ-UBND ngày 31/7/2026 của UBND thành phố Hà Nội, phố Thành Thái sẽ được triển khai thí điểm không gian văn hóa, tuyến phố đi bộ. Trong giai đoạn thí điểm, tuyến phố dự kiến hoạt động từ 18h thứ Sáu đến 24h Chủ nhật hằng tuần.

Định hướng đặt ra không chỉ dừng ở việc dành không gian cho người đi bộ, mà còn hướng tới hình thành một không gian văn hóa cộng đồng đa chức năng.

Tại đây, người dân và du khách có thể vui chơi, thưởng thức nghệ thuật, trải nghiệm ẩm thực, mua sắm và tiếp cận các tiện ích, ứng dụng công nghệ trong không gian mở, hiện đại.

Mô hình được định hướng hội tụ 5 giá trị: Tri thức - công nghệ; Văn hóa - làng nghề; Gia đình - cộng đồng; Không gian xanh; Kinh tế đêm văn minh. Đây cũng là một phần trong định hướng xây dựng “Cầu Giấy - Thung lũng sáng tạo, không gian xanh và tinh hoa cốm Vòng”.

Dọc phố Thành Thái và trong công viên Cầu Giấy là những khoảng xanh đan xen giữa không gian đô thị. Một số khu vực dưới hàng cây được người dân tận dụng làm nơi nghỉ ngơi, tạo nên những khoảng không gian sinh hoạt gần gũi giữa khu dân cư đông đúc.

Khi được tổ chức thành phố đi bộ, những không gian này có thể trở thành điểm kết nối các hoạt động văn hóa, nghệ thuật và giao lưu cộng đồng. Việc kết hợp công nghệ, thiết kế sáng tạo với trải nghiệm trực tiếp cũng mở ra hướng tiếp cận mới, giúp các giá trị truyền thống trở nên gần gũi hơn với người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ.

Trao đổi về định hướng phát triển tuyến phố, Chủ tịch UBND phường Cầu Giấy Ngô Ngọc Phương cho biết, phường mong muốn các doanh nghiệp, đơn vị chuyên môn đề xuất phương án tổ chức và mô hình vận hành phù hợp, cùng xây dựng Thành Thái thành không gian văn hóa cộng đồng đặc sắc, có sức sống.

Theo ông Ngô Ngọc Phương, các ý tưởng về tổ chức không gian, ứng dụng công nghệ và kết nối nguồn lực đang được nghiên cứu, hoàn thiện, hướng tới triển khai Đề án hiệu quả, bền vững. Việc hình thành thêm một không gian công cộng phục vụ nhu cầu văn hóa, vui chơi và giao lưu cộng đồng được kỳ vọng góp phần làm phong phú đời sống đô thị về đêm tại phường Cầu Giấy.

Không chỉ tạo thêm địa điểm sinh hoạt cuối tuần cho người dân, mô hình này còn hướng tới kết hợp các hoạt động văn hóa với ẩm thực, mua sắm và dịch vụ, qua đó mở ra cơ hội phát triển kinh tế đêm theo định hướng văn minh.

Đáng chú ý, việc đưa văn hóa truyền thống vào không gian trải nghiệm hiện đại có thể giúp những giá trị bản địa được giới thiệu bằng hình thức sinh động, dễ tiếp cận hơn. Thông qua nghệ thuật, công nghệ, thiết kế sáng tạo và các hoạt động tương tác, không gian phố đi bộ Thành Thái được định hướng trở thành nơi người dân không chỉ đến vui chơi, thư giãn mà còn có cơ hội khám phá văn hóa và kết nối cộng đồng.

Từ một tuyến phố đô thị quen thuộc, Thành Thái đang được định hướng mở ra một không gian sinh hoạt mới, nơi cảnh quan xanh, văn hóa, công nghệ và các hoạt động kinh tế đêm cùng hiện diện.

Hiệu quả của mô hình sẽ phụ thuộc vào phương án tổ chức, vận hành và khả năng thu hút sự tham gia của người dân, doanh nghiệp trong quá trình triển khai.

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