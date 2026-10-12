Cựu chủ tịch Barcelona công kích Messi

Ông thậm chí lấy câu chuyện các cháu mình lựa chọn áo đấu Lamine Yamal thay vì Messi để nhấn mạnh rằng không cầu thủ nào lớn hơn Barcelona.

Joan Gaspart, cựu chủ tịch Barcelona, vừa gây chú ý khi đưa ra những phát biểu gay gắt nhắm vào Lionel Messi. Dù thừa nhận Messi là cầu thủ xuất sắc nhất mà ông từng chứng kiến, Gaspart khẳng định siêu sao người Argentina không được quên rằng Barcelona luôn lớn hơn bất kỳ cá nhân nào.

Theo Eurosport, trong chương trình Solo para Colis, Gaspart đã bày tỏ sự không hài lòng trước việc Barcelona vẫn chưa thể tổ chức một trận đấu chia tay dành cho Messi, nhiều năm sau khi anh rời sân Nou Camp. Mối quan hệ căng thẳng giữa Messi và Chủ tịch Joan Laporta được cho là một trong những nguyên nhân khiến buổi lễ này chưa thể diễn ra.

"Không thể bàn cãi về đẳng cấp của Messi. Cậu ấy là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới, nhưng có một điều cậu ấy không được quên, đó là Barcelona lớn hơn cậu ấy", Gaspart tuyên bố.

Messi trong màu áo Barcelona. Ảnh: Victor Carretero/Real Madrid via Getty Images

Cựu chủ tịch Barcelona tiếp tục cảnh báo Messi, đồng thời nhắc lại vai trò của mình trong những ngày đầu cầu thủ người Argentina gia nhập đội bóng xứ Catalan.

"Messi nên cẩn thận. Tôi nói điều đó xuất phát từ tình cảm lâu năm dành cho cầu thủ mà tôi đã ký hợp đồng khi cậu ấy mới 13 tuổi, lúc tôi còn là chủ tịch Barcelona", ông nói.

Theo Gaspart, Messi là một cầu thủ vĩ đại, nhưng Barcelona cũng đóng vai trò quan trọng trong việc giúp anh đạt đến đỉnh cao sự nghiệp. Vì vậy, ông cho rằng siêu sao người Argentina không nên để những bất đồng cá nhân ảnh hưởng đến mối quan hệ với đội bóng cũ. Gaspart đặc biệt không hài lòng trước khi Messi chỉ chấp nhận trở lại Barcelona để dự lễ vinh danh sau khi Laporta rời ghế chủ tịch.

"Tôi sẽ cho cậu ấy thêm một chút thời gian, nhưng rồi sẽ đến lúc tôi cảm thấy khó chịu nếu Messi vẫn không đến Barcelona để nói lời tạm biệt với người hâm mộ", ông chia sẻ.

"Bất kể ai là chủ tịch, Messi cũng phải đến nói lời chia tay Barcelona. Cậu ấy không nên từ chối chỉ vì Laporta còn tại vị, rồi đợi đến khi ông ấy rời đi mới xuất hiện", Gaspart nhấn mạnh.

Thậm chí, cựu chủ tịch Barcelona tuyên bố sẽ không tham dự buổi lễ vinh danh Messi nếu sự kiện chỉ được tổ chức sau khi Laporta rời vị trí.

"Trong trường hợp đó, tôi sẽ không đồng ý với buổi lễ vinh danh. Cậu ấy nghĩ mình là ai? Sao cậu ấy có thể đặt điều kiện trở lại Barcelona dựa trên việc Laporta còn ở lại hay đã ra đi? Nếu Laporta không còn tại vị, tôi sẽ không tham dự buổi lễ", Gaspart nói.

Messi và Laporta được cho là có mối quan hệ căng thẳng. Ảnh: Carl Recine/Angel Martinez/Getty Images

Đáng chú ý, để nhấn mạnh quan điểm rằng Barcelona luôn lớn hơn bất kỳ ngôi sao nào, Gaspart còn kể câu chuyện về các cháu của mình khi lựa chọn áo đấu của đội bóng.

"Tôi có bốn đứa cháu thuộc thế hệ mới. Tôi hỏi chúng có muốn ông mua cho một chiếc áo Barcelona không. Sau đó, tôi hỏi chúng muốn in tên Messi hay Lamine Yamal. Tất cả đều trả lời: 'Tất nhiên là Lamine rồi! Còn cầu thủ kia mà ông vừa nhắc đến là ai?'", Gaspart kể lại.

Ông tiếp tục: "Khi tôi nói đó là Lionel Messi, chúng hỏi liệu cậu ấy có phải cầu thủ giỏi không. Tôi trả lời rằng Messi là một cầu thủ tuyệt vời, thực tế là người xuất sắc nhất mà tôi từng chứng kiến trong lịch sử. Nhưng cuối cùng, chúng vẫn nói muốn chiếc áo của Lamine".

Thông qua câu chuyện này, Gaspart muốn nhấn mạnh rằng, Barcelona luôn có những thế hệ ngôi sao mới được người hâm mộ yêu mến, ngay cả sau khi một huyền thoại như Messi rời đội bóng.

Messi chia tay Barcelona vào mùa hè năm 2021 sau hơn hai thập kỷ gắn bó, trong bối cảnh đội bóng gặp khó khăn tài chính và không thể hoàn tất việc gia hạn hợp đồng. Cuộc chia tay đột ngột khiến anh không có cơ hội nói lời tạm biệt người hâm mộ tại Nou Camp trong một buổi lễ chính thức.

Dù vậy, Messi vẫn được xem là một trong những biểu tượng vĩ đại nhất lịch sử Barcelona, với 672 bàn thắng sau 778 trận chính thức cùng hàng loạt danh hiệu lớn, trong đó có 4 chức vô địch Champions League và 10 danh hiệu La Liga.

Những phát biểu của Gaspart một lần nữa cho thấy câu chuyện về buổi lễ chia tay Messi vẫn là chủ đề nhạy cảm tại Barcelona. Tuy nhiên, việc Messi có thực sự đặt điều kiện chỉ trở lại khi Laporta rời ghế chủ tịch hay không vẫn cần được xác nhận từ chính siêu sao người Argentina.