Bảo đảm an ninh trật tự, giúp người dân vui Lễ Sene Dolta yên lành

Lễ Sene Dolta năm 2026 được Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Cần Thơ tổ chức với chủ đề: “Mừng Lễ Sene Dolta năm 2026 - Gìn giữ bản sắc văn hóa, phát huy sức mạnh đoàn kết, kiến tạo tương lai”, tại chùa Đay Om Pu, ấp Phú Giao, xã Gia Hòa vào ngày 11/10.

Đại tá Huỳnh Hoài Hận, Phó Giám đốc Công an TP Cần Thơ kiểm tra công tác bảo đảm ANTT Lễ Sene Dolta tại chùa Đay Om Pu, ấp Phú Giao, xã Gia Hòa.

Để bảo đảm tuyệt đối an toàn Lễ Sene Dolta, Công an xã Gia Hòa xây dựng phương án, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng tổ nghiệp vụ. Bên cạnh đó, đơn vị phối hợp các phòng nghiệp vụ Công an thành phố, lực lượng Quân sự và bảo vệ ANTT ở cơ sở tăng cường tuần tra, quản lý địa bàn, quản lý cư trú; tăng cường các biện pháp phòng ngừa hành vi trộm cắp, cướp giật, gây rối trật tự công cộng.

Công an xã Gia Hòa phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an thành phố bảo đảm tuyệt đối an toàn Lễ Sene Dolta năm 2026.

Thiếu tá Đặng Văn Chiến, Trưởng Công an xã Gia Hòa cho biết: “Đơn vị xác định công tác bảo đảm ANTT phải triển khai từ sớm và xuyên suốt trước, trong, sau chương trình. Chúng tôi phân công rõ nhiệm vụ, phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng, chủ động phòng ngừa tội phạm và chuẩn bị phương án xử lý tình huống phát sinh. Mục tiêu là bảo vệ an toàn tuyệt đối các hoạt động, tạo điều kiện thuận lợi để đồng bào vui lễ”.

Tại địa điểm tổ chức chương trình, lực lượng làm nhiệm vụ được bố trí ở khu vực cổng chùa, trong khuôn viên và các điểm đỗ xe. Các tổ công tác phối hợp bảo vệ đại biểu, hướng dẫn người dân di chuyển, sắp xếp phương tiện; đồng thời chú trọng phòng ngừa móc túi, trộm cắp, cướp giật tài sản tại những nơi tập trung đông người.

Đại tá Huỳnh Hoài Hận, Phó Giám đốc Công an TP Cần Thơ tặng quà chùa Đay Om Pu.

Tại khu vực chợ Trà Cuôn, cầu Phú Giao và các tuyến đường tiếp cận chùa, cơ quan chức năng phối hợp tuần tra, điều tiết, phân luồng giao thông, giữ thông thoáng lòng, lề đường. Công an xã phối hợp với Cảnh sát giao thông Công an thành phố hướng dẫn phương tiện, hạn chế ùn tắc, bảo đảm việc đi lại thuận tiện, an toàn.

Kiểm tra công tác bảo đảm ANTT tại chương trình mừng Lễ Sene Dolta ở chùa Đay Om Pu, Đại tá Huỳnh Hoài Hận, Phó Giám đốc Công an TP Cần Thơ yêu cầu Công an xã Gia Hòa và các lực lượng nắm chắc tình hình, phối hợp chặt, xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh để bảo đảm an toàn tuyệt đối chương trình cũng như trong các hoạt động, không để bị động, bất ngờ.

Lãnh đạo TP Cần Thơ tặng quà chùa Đay Om Pu, gia đình khó khăn và học bổng cho học sinh là đồng bào Khmer xã Gia Hòa.

Đồng chí Phó Giám đốc Công an thành phố động viên cán bộ, chiến sĩ nêu cao tinh thần trách nhiệm, chấp hành nghiêm điều lệnh, giữ đúng tư thế, lễ tiết, tác phong, tận tình hướng dẫn, hỗ trợ đồng bào vui lễ trong không khí bình yên, để lại hình ảnh đẹp của lực lượng Công an trong lòng nhân dân.

Một tiết mục văn nghệ đậm đà truyền thống dân tộc tại Lễ Sene Dolta năm 2026.

Trong thời gian diễn ra chương trình truyền hình trực tiếp, tình hình ANTT tại khu vực tổ chức được giữ ổn định. Đại biểu, người dân được bảo đảm an toàn; các lực lượng phối hợp hướng dẫn giao thông, giữ gìn trật tự, tạo điều kiện để các hoạt động diễn ra thuận lợi.

Các đại biểu tham dự Lễ Sene Dolta tại chùa Đay Om Pu, ấp Phú Giao, xã Gia Hòa.

Thiếu tá Đặng Văn Chiến cho biết thêm: “Việc phân công rõ trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng giúp công tác bảo vệ thực hiện thống nhất. Sau khi kết thúc chương trình, đơn vị tiếp tục duy trì công tác tuần tra, nắm tình hình, bảo đảm ANTT trong những ngày lễ còn lại. Chúng tôi luôn nhắc nhở cán bộ, chiến sĩ tận tình hướng dẫn, hỗ trợ để người dân vui lễ an toàn”.

Giữ gìn ANTT cũng là tạo điều kiện để đồng bào Khmer thực hành phong tục truyền thống, gặp gỡ, sum họp trong không khí bình yên. Đó là trách nhiệm được Công an xã Gia Hòa cụ thể hóa bằng những hành động thiết thực, vì nhân dân phục vụ.