Nơi an nghỉ của 731 hài cốt liệt sĩ tìm thấy tại công viên Lê Thị Riêng

Nằm giữa không gian xanh, Nghĩa trang Liệt sĩ TPHCM (phường Long Bình) là nơi yên nghỉ của các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh trong các cuộc kháng chiến.

Những ngày qua, cán bộ, nhân viên nghĩa trang tất bật chăm sóc cây xanh, cắt tỉa hoa cảnh, vệ sinh khuôn viên và chuẩn bị các phần mộ, sẵn sàng đón các liệt sĩ về an táng.

Công tác chuẩn bị được triển khai khẩn trương, tỉ mỉ, bảo đảm lễ truy điệu và an táng diễn ra trang nghiêm vào sáng 14/10.

Chị Nguyễn Thị Thảo Liêm, nhân viên Ban Quản trang Nghĩa trang Liệt sĩ TPHCM, cho biết các nhân viên nỗ lực hoàn thành công việc đúng tiến độ.

“Các anh hùng liệt sĩ đã nằm dưới lòng đất biết bao nhiêu năm, nay được tìm thấy, quy tập về an nghỉ tại một nơi trang nghiêm như thế này, tôi rất xúc động”, chị Liêm chia sẻ.

Trước đó, TPHCM tổ chức sơ duyệt và tổng duyệt lễ truy điệu, an táng 731 hài cốt liệt sĩ, chuẩn bị cho lễ chính thức vào sáng 14/10.

Theo kế hoạch, 731 hài cốt liệt sĩ được đưa về nghĩa trang theo 4 đợt, gồm 698 bộ hài cốt riêng lẻ và 33 hài cốt được tìm thấy tại các mộ tập thể.

Tại khu vực an táng, các vị trí phần mộ và đội hình phục vụ buổi lễ được bố trí theo kế hoạch. Đội nghi thức thực hành các bước tiếp nhận hài cốt, di chuyển tiểu quách đến khu vực an táng và thực hiện nghi thức hạ huyệt.

Đoàn xe đưa hài cốt liệt sĩ xuất phát từ công viên Lê Thị Riêng, di chuyển qua các tuyến đường Trường Sơn, Cách Mạng Tháng Tám, Điện Biên Phủ, cầu Sài Gòn, Võ Nguyên Giáp và Xa lộ Hà Nội trước khi đến nghĩa trang.

Bộ Tư lệnh TPHCM cho biết đã phối hợp với các sở, ban, ngành chuẩn bị cho lễ truy điệu và an táng. Qua các đợt sơ duyệt và tổng duyệt, công tác tổ chức được rà soát nhằm bảo đảm an toàn, trang trọng và đúng quy định.

Việc đưa 731 hài cốt liệt sĩ về Nghĩa trang Liệt sĩ TPHCM là hoạt động tri ân những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, đồng thời thể hiện sự trân trọng đối với hành trình tìm kiếm, quy tập các anh hùng liệt sĩ sau nhiều năm nằm lại dưới lòng đất.

Phước Sáng