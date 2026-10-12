10 hồ nước đẹp nhất nước Mỹ để chèo thuyền ngắm lá mùa thu

Mùa thu thường gắn liền với những chuyến đi ngắm cảnh trên đường bộ, nhưng chiêm ngưỡng những tán lá đổi màu từ mặt nước cũng mang đến trải nghiệm đặc biệt.

Khi sắc đỏ, cam và vàng phản chiếu trên mặt hồ, khung cảnh thiên nhiên trở nên sống động, tạo nên sức hút riêng cho những chuyến du ngoạn bằng thuyền.

Theo một nghiên cứu mới của BoatBooker, nền tảng đặt chỗ trực tuyến chuyên về hoạt động trên mặt nước, hồ Lanier ở bang Georgia là điểm đến hàng đầu tại Mỹ cho trải nghiệm này.

Những hàng cây mùa thu rực rỡ sắc màu xung quanh hồ Lanier ở Georgia. Ảnh:Visual Art Complex/Adobe Stock

Nghiên cứu đánh giá 16 hồ nước trên khắp nước Mỹ dựa trên bốn tiêu chí chính: khả năng tiếp cận bằng thuyền, khoảng cách đến các thành phố lớn hoặc nổi tiếng, thời điểm lá cây chuyển màu và mức độ phổ biến của địa điểm.

Khả năng tiếp cận được đánh giá dựa trên số lượng bến thuyền công cộng trong bán kính 20 dặm, trong khi khoảng cách được xác định thông qua thời gian lái xe từ thành phố gần đó.

Để xác định thời điểm lá đổi màu, các nhà nghiên cứu sử dụng dữ liệu thảm thực vật thu thập từ vệ tinh trong 17 năm của Mạng lưới Sinh học Quốc gia Hoa Kỳ.

Dữ liệu về mức độ nhận biết của các hồ cũng được đưa vào quá trình đánh giá. Những địa điểm được lựa chọn phải có thời gian lá đổi màu nằm trong khoảng từ ngày 15/9 đến 15/11.

Hồ Lanier giành vị trí đầu tiên nhờ sự kết hợp giữa cảnh quan thiên nhiên và khả năng tiếp cận thuận tiện.

Nằm cách Atlanta chưa đầy một giờ lái xe, hồ có diện tích khoảng 39.000 mẫu Anh, tương đương gần 158 km², cùng đường bờ hồ dài hơn 690 dặm, tương đương khoảng 1.110 km.

Phần lớn khu vực ven hồ được bao quanh bởi cây cối, tạo nên những mảng màu đỏ, cam và vàng nổi bật khi mùa thu đến.

Theo dữ liệu được sử dụng trong nghiên cứu, sắc lá mùa thu tại hồ Lanier dự kiến đạt đỉnh vào khoảng từ ngày 8/10.

Đây cũng là địa điểm được nhiều người biết đến và yêu thích. Một phân tích riêng của Lake.com từng xếp hồ Lanier ở vị trí thứ 15 trong danh sách những hồ được chụp ảnh nhiều nhất trên Instagram tại Mỹ.

Đứng thứ hai là Rhinelander Flowage ở bang Wisconsin, nổi bật nhờ khả năng tiếp cận mặt nước. Các nhà nghiên cứu ghi nhận 170 bến thuyền công cộng trong bán kính 20 dặm quanh khu vực này, nhiều nhất trong số những địa điểm được khảo sát.

Lợi thế đó giúp du khách có thêm lựa chọn để bắt đầu hành trình khám phá cảnh sắc mùa thu bằng thuyền.

Xếp thứ ba là hồ Hartwell, nằm dọc biên giới giữa Georgia và Nam Carolina, cách hồ Lanier khoảng 50 dặm về phía đông bắc. Một hồ khác nằm trên ranh giới hai bang này là Clarks Hill đứng ở vị trí thứ sáu.

Như vậy, Georgia và Nam Carolina có ba đại diện góp mặt trong top 6, cho thấy sức hút của các hồ nước miền Nam nước Mỹ đối với hoạt động ngắm lá mùa thu từ mặt nước.

Trong khi đó, hồ Champlain ở bang Vermont đứng thứ bảy, là đại diện có thứ hạng cao nhất của vùng New England trong danh sách.

Tiếp theo là chuỗi hồ Fox Chain O'Lakes ở Illinois ở vị trí thứ tám. Hồ Old Hickory của Tennessee xếp thứ chín, còn các hồ thuộc Khu Quản lý Động vật Hoang dã Peabody ở Kentucky khép lại top 10.

Đáng chú ý, dù nghiên cứu có xem xét những địa điểm ở Oregon và Utah, không có hồ nào thuộc miền Tây nước Mỹ lọt vào danh sách này.

Top 10 hồ nước lý tưởng nhất nước Mỹ để chèo thuyền ngắm lá mùa thu theo BoatBooker:

Hồ Lanier, Georgia.

Rhinelander Flowage, Wisconsin.

Hồ Hartwell, Georgia và Nam Carolina.

Hồ Erie, khu vực hạt Ottawa, Ohio.

Hồ Kentucky, Kentucky.

Hồ Clarks Hill, Georgia và Nam Carolina.

Hồ Champlain, Vermont.

Fox Chain O'Lakes, Illinois.

Hồ Old Hickory, Tennessee.

Các hồ thuộc Khu Quản lý Động vật Hoang dã Peabody, Kentucky.

Với đường bờ hồ rộng lớn, những cánh rừng chuyển màu theo mùa và vị trí thuận tiện từ Atlanta, hồ Lanier là lựa chọn đáng chú ý cho những ai muốn khám phá mùa thu nước Mỹ theo cách khác biệt.

Thay vì chỉ ngắm cảnh từ những con đường ven hồ, du khách có thể lên thuyền, thả mình giữa không gian yên bình và chiêm ngưỡng những gam màu mùa thu phản chiếu trên mặt nước.