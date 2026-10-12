12 đội tranh tài Giải bóng đá 'Nụ cười tháng 10', quyên góp giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam

Ban Tổ chức cảm ơn các đơn vị đồng hành giải đấu ý nghĩa

Với thông điệp “Kết nối doanh nghiệp – Lan toả yêu thương”, giải đấu có sự tham dự của 12 đội bóng đến từ các doanh nghiệp xây dựng, nội thất, kiến trúc…, gồm: Tú Quỳ, Xây dựng Yến Nhi, Bigboss, DAA, DNC, FC XD 5Sao, HĐH Huế, Luklak Đà Nẵng, Nội thất ADAN, NT PLUS, Taking FC, Trần Gia Nguyên.

Ban Tổ chức tặng cờ lưu niệm các đội bóng tham gia giải

Theo Ban Tổ chức, giải đấu không chỉ là sân chơi thể thao rèn luyện sức khỏe, giao lưu gắn kết, mà trên hết, đây là hành trình chung tay trong hoạt động thiện nguyện, thể hiện trách nhiệm cộng đồng của doanh nhân, doanh nghiệp.

Giải đấu có 12 đội tham dự, toàn bộ kinh phí quyên góp sẽ được dùng để giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam tại TP Đà Nẵng

Toàn bộ tiền giải thưởng và kinh phí quyên góp từ các nhà hảo tâm, các đội bóng sẽ dùng để hỗ trợ các em nhỏ đang được chăm sóc, nuôi dưỡng tại Trung tâm Bảo trợ nạn nhân chất độc da cam TP Đà Nẵng.

Đông A