12 đội tranh tài Giải bóng đá 'Nụ cười tháng 10', quyên góp giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam
Ngày 11-10, Giải bóng đá thiện nguyện “Nụ cười tháng 10” do CLB Team Xây dựng DNC (Đà Nẵng) tổ chức đã chính thức khởi tranh tại Làng thể thao Tuyên Sơn.
Với thông điệp “Kết nối doanh nghiệp – Lan toả yêu thương”, giải đấu có sự tham dự của 12 đội bóng đến từ các doanh nghiệp xây dựng, nội thất, kiến trúc…, gồm: Tú Quỳ, Xây dựng Yến Nhi, Bigboss, DAA, DNC, FC XD 5Sao, HĐH Huế, Luklak Đà Nẵng, Nội thất ADAN, NT PLUS, Taking FC, Trần Gia Nguyên.
Theo Ban Tổ chức, giải đấu không chỉ là sân chơi thể thao rèn luyện sức khỏe, giao lưu gắn kết, mà trên hết, đây là hành trình chung tay trong hoạt động thiện nguyện, thể hiện trách nhiệm cộng đồng của doanh nhân, doanh nghiệp.
Toàn bộ tiền giải thưởng và kinh phí quyên góp từ các nhà hảo tâm, các đội bóng sẽ dùng để hỗ trợ các em nhỏ đang được chăm sóc, nuôi dưỡng tại Trung tâm Bảo trợ nạn nhân chất độc da cam TP Đà Nẵng.
Đông A
Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/12-doi-tranh-tai-giai-bong-da-nu-cuoi-thang-10-quyen-gop-giup-do-nan-nhan-chat-doc-da-cam-post359302.html